Изнасилование трёхлетних сестёр: жуткие подробности рассказала детский омбудсмен

Уполномоченный по правам ребёнка Динара Закиева навестила в больнице Алматинской области двух маленьких девочек, подвергшихся сексуальному насилию, а также побывала в Доме малютки, где находятся другие дети из этой семьи, передаёт BaigeNews.kz.

То, что пережили дети этой семьи — ад, заявила Динара Закиева. Детский омбудсмен изучила всю цепочку событий, которые предшествовали страшному преступлению.

"И это результат безнаказанности за ранее совершенное страшное преступление в отношении другой семилетней девочки в этой же семье, алкоголизма и полной деградации. Выяснилось, что два года назад мама и отчим (бабушка близняшек и ее муж) прижигали свою семилетней летнюю дочь кочергой (гениталии). Это обнаружилось в интернате, где обучался ребёнок. Было заведено дело по 140-статье УК (хотя это 110-ст. "Истязание") и поставлен вопрос о лишении родительских прав. Но, во-первых дело завели, считаю, не по той статье, и только в отношении мамы, несмотря на факт ее признания, что отчим ребенка прижигал вместе с ней (это есть в материалах дела). Во-вторых, суд отклонил запрос о лишении прав, и выписал штраф. В итоге ребёнка перевели на домашнее обучение и в этом аду она жила ещё два года. Как выясняется теперь, прижигали ее, чтобы скрыть следы изнасилования", — написала Динара Закиева в соцсетях.

Уполномоченный по правам ребёнка считает, что если бы тогда, два года назад, виновника наказали и посадили по статье "Истязание", то спасли бы троих детей.

"Душа разрывается от мысли, что пережили дети. В этой связи, считаю необходимым провести проверку и привлечь всех ответственных лиц за эти нарушения. Все необходимые меры для этого мы с госорганами примем. Анализ всей этой ужасной ситуации, и сводок, которые мы видим каждый день, определенно, показывают необходимость и своевременность поручений Президента по ужесточению наказания за все формы насилия, а также мер профилактики. По поручению Президента все эти нормы мы с госорганами и депутатами Парламента от фракции AMANAT включили в законопроект по обеспечению безопасности детей и системы профилактики, который был представлен в прошлом месяце", — отметила Динара Закиева.

По её мнению, этот случай и статистика в целом поднимают ещё одну проблему.

"Сегодня, по данным МВД, 70% преступлений в семейно-бытовой сфере связаны с алкоголизмом, алкогольным опьянением и неблагополучием. А их каждый день совершается в отношении 342 человек. За каждой цифрой жизнь и сломанная судьба женщины, ребенка. Вот корень и основаное зло в таких преступлениях сегодня. Знаю, что во многих регионах, например, в некоторых аулах Жетысу, в 14 аулах Туркестанской области запрещена продажа алкоголя и там практически нет преступлений", — заявила детский омбудсмен.

Накануне правозащитники из фонда "Не молчи" обнародовали обращение, в котором говорилось, что в Балхашскую ЦРБ поступила девочка с вагинальным кровотечением. Мать ребёнка призналась, что подобное было и со второй её дочкой, но она боялась об этом говорить из-за угроз своего сожителя.

Подозреваемый в изнасиловании был задержан. Им оказался 40-летний мужчина. Он водворён в изолятор временного содержания. Также взята под стражу и жена подозреваемого.