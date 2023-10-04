Трёхлетних сестёр изнасиловали в Алматинской области
Сегодня, 18:08
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Сегодня, 18:08Сегодня, 18:08
238Фото: polisia.kz
О преступлении в отношении трёхлетних сестёр-близняшек сообщила уполномоченный по правам ребёнка Динара Закиева, передаёт BaigeNews.kz.
"Дела по факту подозрения в изнасиловании трёхлетних девочек в Балхашском районе зарегистрированы по статье 120 УК РК. Подозреваемый задержан", - сообщила детский омбудсмен на своей странице в Facebook.
Накануне правозащитники из фонда "Не молчи" обнародовали обращение, в котором говорилось, что в Балхашскую ЦРБ поступила девочка с вагинальным кровотечением. Мать ребёнка призналась, что подобное было и со второй её дочкой, но она боялась об этом говорить из-за угроз своего сожителя.
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