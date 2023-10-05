Изнасилование трёхлетних сестёр в Алматинской области: задержана жена подозреваемого

Полиция Алматинской области поместила под стражу жену подозреваемого в изнасиловании трёхлетних сестёр, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

"Подозреваемый в изнасиловании малолетней девочки в Алматинской области задержан. Им оказался 40-летний мужчина. Он водворен в изолятор временного содержания. В ходе расследование установлена причастность подозреваемого к изнасилованию сестры девочки. Взята под стражу жена подозреваемого", - отмечается в сообщении ДП Алматинской области.

Расследование дела находится на особом контроле начальника департамента полиции области. Проводятся все необходимые следственные действия с назначением экспертных проверок.

Иные данные досудебного расследования в интересах следствия на основании статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежат.

О преступлении в отношении трёхлетних сестёр-близняшек ранее рассказала Уполномоченный по правам ребёнка Республики Казахстан Динара Закиева.

Правозащитники из фонда "Не молчи" обнародовали обращение, в котором говорилось, что в Балхашскую ЦРБ поступила девочка с вагинальным кровотечением. Мать ребёнка призналась, что подобное было и со второй её дочкой, но она боялась об этом говорить из-за угроз своего сожителя.