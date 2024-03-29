Изнасилование трёхлетних сестёр в Алматинской области: суд вынес приговор

Осуждены обвиняемые в изнасиловании трёхлетних близнецов и девятилетней девочки в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.

"Мужчина приговорён к пожизненному лишению свободы, его супруга (бабушка трёхлетних девочек и мама девятилетней девочки) – к 25 годам лишения свободы. Кроме того, относительно правовой оценки действий должностных лиц прокуратурой области были возбуждены уголовные дела по факту увода от уголовной ответственности, халатности, бездействия по службе и т.д.", – написала уполномоченный по правам ребёнка в РК Динара Закиева в Facebook.

Осенью 2023 года правозащитники из фонда "Не молчи" обнародовали обращение, в котором говорилось, что в Балхашскую ЦРБ поступила девочка с вагинальным кровотечением. Мать ребёнка призналась, что подобное было и со второй её дочкой, но она боялась об этом говорить из-за угроз своего сожителя.

Задержали подозреваемого в изнасиловании 40-летнего мужчину и его супругу, то есть бабушку пострадавших близнецов.

Детский омбудсмен рассказала о происходящих в этой семье ужасах в отношении девятилетней девочки, дочери задержанной женщины.