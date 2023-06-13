Избран глава попечительского совета фонда "Қазақстан халқына"

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Каирбека Сулейменова единогласно переизбрали председателем попечительского совета фонда "Қазақстан халқына", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.

"В связи с истечением срока полномочий председателя попечительского совета, в соответствии с пунктом 5.6. Устава Фонда, путём открытого голосования Каирбек Сулейменов единогласно переизбран председателем попечительского совета ОФ "Қазақстан халқына", - сказано в сообщении.

Каирбек Сулейменов - известный государственный и общественный деятель, Халық қаһарманы, председатель совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции НПП "Атамекен". Является членом попечительского совета фонда с января 2022 года, председателем попечительского совета с июня 2022 года.

Попечительский совет является главным управляющим органом фонда и следит за тем, чтобы его деятельность соответствовала целям, указанным в уставе.

Совет определяет стратегические направления работы фонда, утверждает бюджет и выполняет другие контрольные и организационные функции. Члены попечительского совета работают на общественных началах.