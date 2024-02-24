Избиение ребёнка в детском саду Алматы: Динара Закиева рассказала о состоянии малыша

О состоянии здоровья малыша, которого жестоко избили трёхлетние дети в одном из детских садиков Алматы, в социальных сетях написала уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева, передаёт BaigeNews.kz.

Она отметила, что по факту шокирующего происшествия заведено уголовное дело, а также к административной ответственности привлекут родителей.

"Уполномоченный по правам ребенка Алматы Диана Ерлан в больнице у пострадавшего ребенка, находящегося там с бабушкой. Состояние — средней степени тяжести. Сейчас изучаются обстоятельства и проводится анализ причин поведения, жестокости, проявленной детьми", — написала Динара Закиева в сторис Instagram.

Напомним, в одном из детских садов Алматы трёхлетние дети жестоко избили своего одногруппника. В соцсетях распространилось видео инцидента. На кадрах видно, как мальчик сначала грубо повалил на пол сидящего на стуле одногруппника, а затем начал его избивать. Он бил ребёнка руками и ногами. За инцидентом наблюдали другие малыша: некоторые из них периодически тоже наносили удары, другие делали вид, что ничего не происходит

По данному факту в полиции завели уголовное дело. Ранее инцидент прокомментировали в Комитете по охране прав детей в Министерстве просвещения№