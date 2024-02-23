Избиение в детском саду Алматы: на воспитателей и родителей завели уголовное дело

В полиции Алматы возбудили уголовное дело в отношении сотрудников детского сада и родителей после шокирующего инцидента с избиением ребёнка, корреспондент BaigeNews.kz.

"По факту ненадлежащего исполнения обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей расследуется уголовное дело. Действиям сотрудников детского сада и родителям будет дана правовая оценка", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

Напомним, шокирующие кадры, где несколько детей избивают одногруппника, распространились в соцсетях. На видео мальчик сначала грубо повалил на пол сидящего на стуле одногруппника, а затем начал его избивать. Он бил ребёнка руками и ногами. За инцидентом наблюдали другие дети: некоторые из них периодически тоже наносили удары, другие делали вид, что ничего не происходит.