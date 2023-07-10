Из-за строительства LRT до 15 августа возле Дома министерств перекрыли участок дороги

Фото: Baigenews.kz/Arman Mukhatov

В Астане почти на месяц ограничили движение автотранспорта от улицы Сыганак в районе моста через реку Есиль в сторону ЦКЗ "Казахстан" и Дома министерств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Instagram-аккаунт столичного акимата.

Поясняется, что до 15 августа на этом участке ведётся переустройство инженерных сетей вдоль улицы Сыганак.

Напомним, на продолжение строительства легкорельсового транспорта выделили 50 миллиардов тенге.