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  • Из-за строительства LRT до 15 августа возле Дома министерств перекрыли участок дороги
Baigenews.kz/Arman Mukhatov Сегодня, 14:38
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Сегодня, 14:38
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Фото: Baigenews.kz/Arman Mukhatov

Из-за строительства LRT до 15 августа возле Дома министерств перекрыли участок дороги

В Астане почти на месяц ограничили движение автотранспорта от улицы Сыганак в районе моста через реку Есиль в сторону ЦКЗ "Казахстан" и Дома министерств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Instagram-аккаунт столичного акимата.

Поясняется, что до 15 августа на этом участке ведётся переустройство инженерных сетей вдоль улицы Сыганак.

Напомним, на продолжение строительства легкорельсового транспорта выделили 50 миллиардов тенге.

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Сегодня, 14:38
308
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