50 миллиардов тенге выделят на продолжение строительства ЛРТ в Астане

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Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев заявил, что столичное ЛРТ будет завершено, передает BaigeNews.kz.

"ЛРТ будет достроено, в текущем году соответствующие средства тоже предусмотрены. В этом году, если я не ошибаюсь, мы выделяем как оператор 50 миллиардов тенге на продолжение строительства ЛРТ. Это строительство мы с акиматом города обсуждали. В первую очередь работа начнется со стороны аэропорта. То есть там работа будет продолжена. И часть средств будет направлена на то, чтобы авансировать выкуп вагонов", - сообщил он в кулуарах правительства.

Глава ведомства добавил, что на заседании республиканской бюджетной комиссии были предусмотрены средства. Теперь их должен утвердить. Предположительно к апрелю средства передадут в акимат Астаны.

Ранее аким столицы Женис Касымбек заявил, что надземный метрополитен в Астане достроят до конца 2024 года. По словам градоначальника, очередной этап строительства надземного метрополитена начали ещё в прошлом году. Закончить работы акимат Астаны планирует в течение двух лет.