Из-за сильного мороза школьники ВКО учатся дистанционно
Сегодня, 08:20
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Сегодня, 08:20Сегодня, 08:20
118Фото: управление образования Астаны
В нескольких районах Восточно-Казахстанской области из-за сильных морозов учащихся первой смены перевели на дистанционное обучение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на региональное управление образования.
Школьники будут учиться дистанционно:
- с нолевого по четвертые классы: в Курчумском районе (гимназия К. Нургалиева, а также в школах Жолнускауской Такырской, Шанагатинской, Правоусть Калжирской) в Шемонаихинский районе, в районе Алтай (поселок Новая Бухтарма, а также в Октябрьской, Никольской, Бородинской, Дородницкой школах), в районе Самар (школа им Яроцкого, средняя школа им Молдагуловой);
- с нолевого по девятые классы: в Глубоковском районе;
- с нолевого по 11 классы: в Курчумском районе (средние школы 1,3,4,5, Аксуатской, Алғабасской, Урунхайской, Бірликской, Барак батырской, Сарыоленской, Карачиликской, Калжирской, Каратогайской, Акчийской, Теректыбулакской, Куйганской, Тоскаинской, Каиндинской школах), а также в Тарбагатайском районе (в поселках Қазақстан, К.Төгісов, Ы.Алтынсарин, Т.Тоқтаров, Қ.Сатбаев, Қ.Қайсенов, Б.Майлин, Ғ.Мүсірепов, Қарой.
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