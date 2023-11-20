Из-за потока мигрантов Финляндия усиливает КПП на границе с Россией

Власти Финляндии отправили вооружённые силы на помощь пограничной службе из-за ситуации с прибывающими из России мигрантами на контрольно-пропускном пункте "Вартиус", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

В качестве временной защитной меры на пограничном пункте военные начали возводить ограждения в приграничной зоне. Накануне сотрудники пропускного пункта "Вартиус" сообщили об увеличении потока мигрантов перед закрытием КПП на ночь в 18.00 по местному времени.

Уже после закрытия к КПП прибыли ещё 20 просителей убежища на велосипедах. По словам финских пограничников, людей пришлось вывезти в Финляндию, так как российские пограничники не принимали их обратно. В основном это были граждане Сомали.

18 ноября из-за увеличения числа мигрантов Финляндия закрыла четыре из девяти погранпереходов на границе с Россией. До 18 февраля была приостановлена работа КПП "Иматра", "Ниирала", "Нуйямаа" и "Ваалимаа" на юго-восточном участке границы.

По заявлениям властей Финляндии, это решение связано с резким увеличением потока нелегальных мигрантов из третьих стран с территории России. Хельсинки обвинил российскую сторону в организации этого потока, указав, что подобное уже случалось в 2015 году. По словам президента Финляндии Саули Ниинистё, страна была готова "к такого рода гадости со стороны России". В российском МИДе отвергли обвинения.

В последние дни сотни граждан Ирака, Сирии, Йемена и других стран Ближнего Востока переходят российскую границу, чтобы попасть в Финляндию. Число просителей растёт с августа, у большинства из них при этом нет необходимых для въезда в Финляндию документов. Замглавы финской погранслужбы Маркку Хассинен заявил, что власти считают эту деятельность "чётко организованной", поскольку она "не могла возникнуть сама по себе". "Это серьёзная угроза национальной безопасности, которая уже отягощает деятельность властей в районе восточной границы", - заявил Хассинен.