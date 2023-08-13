Из всех подтопленных домов в области Жетысу откачали воду

Спасатели рассказали о ситуации в подтопленных дождями сёлах области Жетісу. По информации пресс-службы ДЧС региона, в настоящее время ситуация стабильная, подтопленных домов нет, передаёт BaigeNews.kz.

"В результате проведенных инженерных работ и откачке воды привлеченными силами и средствами вода отведена из дворовых и придворовых территорий населенных пунктов области Жетысу. Всего откачано 3 456 куб. метров воды. Спасатели оказывают помощь населению в очистке дворовых территорий от мусора и грязевой массы", — сообщили в ДЧС.

В ведомстве уточнили, что в эвакуационном пункте пока остаются 16 человек, из них 7 детей.

Согласно прогнозу "Казгидромета" 13 августа ночью на юге, в горных районах области Жетысу ожидается сильный дождь. На юге, в горных районах области гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный на юге, востоке, в горных районах области порывы 15-20, временами 25-28 метров в секунду.

Напомним, из-за подтоплений в некоторых сёлах области 12 августа начали эвакуировать жителей. Известно, что со стихией столкнулись сёла Карабулак, Абай, Мамбет и Ескелди. Спасателям пришлось на руках выносить из затопленных дворов детей и стариков. Пункт эвакуации организовали в здании школы.

В кризисном центре департамента по ЧС области Жетысу создан оперативный штаб и телефон горячей линии для оказания психологической помощи 8 (7282)-22-02-13 и 22-02-18). Кроме того, по решению оперативного штаба, были созданы семь групп для обследования подтопленных дворовых территории и домов.