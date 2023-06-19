Из первых уст: Почему Зульфию Сулейменову пытался уволить бывший глава Минэкологии

Фото: пресс-служба Минэкологии

Министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова прокомментировала информацию о том, что экс-глава ведомства Сериккали Брекешев пытался её уволить, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее в Сети писали о том, что будучи вице-министром Сулейменова не выдавала экологическое разрешение АО "СНПС-Актобемунайгаз" по личным причинам.

"Насколько достоверна информация о том, что у вас была конфликтная ситуация с бывшим министром экологии, якобы он трижды подавал представление об увольнении вас?" - спросили в кулуарах правительства. "Я не знаю, откуда вы взяли... трижды. Но то, что в конце года представлял на моё освобождение, да, было дело. Только о второй части этой истории информационное поле умолчало. Дело в том, что в согласовании было отказано, потому что по каждому факту производится проверка" - ответила Сулейменова.

Министр привела пример.

"Говорится о том, что я экологическое разрешение якобы по надуманным причинам не даю. Во-первых, компетенция по экологическому разрешению закреплена за Комитетом экологического регулирования и контроля. Соответственно, это является обязанностью председателя комитета. Министр или вице-министр не дает экологическое разрешение. У нас функциональной обязанности нет. Вместе с тем, отмечу тот факт, что - да, были отказы", - сказала министр.

Сулейменова добавила, что процедура экологического разрешения является сложной и строгой:

"Процедура оправдано строгая. Поскольку на основе экологического разрешения впоследствии мы можем или не можем привлечь к ответственности предприятия. Именно поэтому процесс выдачи экологического разрешения процедурный. В прошлом году многие предприятия с первого раза получали отказы. Это нормально. То есть не все с первого раза получают экологическое разрешение, хочу вас уверить".

Министр добавила, что не знает, по какой причине шум подняли именно в отношении АО "СНПС-Актобемунайгаз".

Зульфия Сулейменова также остановилась на деятельности в АО "Жасыл даму", когда она занимала должность вице-министра.

"Говорилось об АО "Жасыл даму" и о моём взаимодействии. Когда я стала вице-министром, стала и председателем совета директоров АО "Жасыл даму". За прошлый год я провела около дюжины заседаний. Деятельность "Жасыл Даму" сложная. В прошлом году мы провели большую работу по обоснованию и обеспечению финансирования, ликвидации опасных отходов. Объекты опасных отходов решением суда переданы в республиканскую собственность. На этот год мы заложили финансирование для ликвидации 125 химически опасных отходов бывшего АЗПМ масс. Эту работу я также проводила в роли вице-министра вместе со своим департаментом, "Жасыл даму". На основе сопоставления фактов было принято решение о том, чтобы отказать в представлении на мое увольнение", - заключила министр.

Ранее Зульфия Сулейменова прокомментировала информацию о судимости отца.