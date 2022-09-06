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  • Из Казахстана в Кыргызстан пытались перегнать скот на 10 млн сомов
kabar.kg Сегодня, 03:32
95
Фото: kabar.kg

Из Казахстана в Кыргызстан пытались перегнать скот на 10 млн сомов

Скот на 10 млн сомов пытались перегнать из Казахстана в Кыргызстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на kabar.kg.

По данным управления информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики, в Панфиловском районе Чуйской области вблизи госграницы задержали двух кыргызстанцев при попытке нелегального перегона 157 голов крупного рогатого и 174 головы мелкого рогатого скота из Казахстана.

Примерная стоимость животных составила более 10 млн 460 тысяч сомов.

В обоих случаях после оформления соответствующих документов задержанные граждане, КРС и МРС были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.

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#Кыргызстан #скот
Сегодня, 03:32
95
Журналист

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