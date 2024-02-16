Истязание детей в Алматинской области: врачи рассказали о состоянии пострадавших

Врачи оценили состояние детей, пострадавших от нападения неизвестного мужчины в Жамбылском районе Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

Как сообщили в Управлении здравоохранения региона, в приёмный покой ЦРБ района 15 февраля около 19:40 бригадой скорой помощи доставлены четверо детей.

"У двух детей в возрасте 12-13 лет обнаружены ушибы мягких тканей. После прохождения всех медицинских осмотров их направили на амбулаторное лечение. 10-летний ребёнок осмотрен хирургом, травматологом, телесных повреждений не выявлено. Ребёнок направлен для дальнейшего осмотра судмедэксперта", - отметили в пресс-службе управления.

Восьмилетний ребёнок получил множественные ушибы мягких тканей.

"В областной детской клинической больнице ребёнок осмотрен ответственным хирургом, дежурным анестезиологом, травматологом и госпитализирован в стационар. Проведено КТ головного мозга, УЗИ органов брюшной полости. У ребёнка множественные ушибы мягких тканей, подкожные гематомы, ссадины в области лица, параорбитальных областей, верхней губы, шейно-воротниковой зон", - добавили в Управлении здравоохранения.

Ранее начальник департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов сообщил, что напавший на малолетних детей в Жамбылском районе взят под стражу.