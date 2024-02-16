Истязавшего четырёх малолетних детей мужчину задержали в Алматинской области
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Начальник Департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов сообщил, что напавший на малолетних детей в Жамбылском районе взят под стражу, передаёт BaigeNews.kz.
"В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания районной полиции, и с его участием проводятся следственные действия", - сказал Аленов.
Он также отметил, что операция по задержанию прошла в Карасайском районе.
"Ход расследования находится у меня на личном контроле. Иная информация в силу положений статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит", - заявил начальник ДП.
Ранее в социальных сетях распространилось видео с задержанным. Полиция начала досудебное расследование по факту нападения на детей и ориентировала все районные подразделения области и региональные органы полиции, чтобы задержать мужчину.
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