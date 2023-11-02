История разграблена, память потеряна: состоянием архивов в Казахстане обеспокоены сенаторы

Состоянием архивов в Казахстане озабочены депутаты сената. Запрос о безопасности отрасли они адресовали премьер-министру страны, передаёт BaigeNews.kz.

По словам депутата сената Дархана Кыдырали, ситуация с архивами в Казахстане неутешительная.

"Законодательные требования по формированию и хранению фонда страхования архивных документов в стране не реализуются в связи с отсутствием надлежащего материально-технического состояния. Более 90 процентов хранилищ в республике переполнены. В некоторых регионах этот показатель 100 процентов, документы на хранение не принимаются. 98 процентов архивов расположены в зданиях, не отвечающих требованиям законодательства. В январе 2022 года подожгли ведомственные архивы Алматы, Талдыкоргана, Кызылорды, Тараза, сгорело много ценных документов. Специальных мест для эвакуации документов при различных авариях и чрезвычайных ситуациях нет. Поэтому строительство специальных зданий для архивов с учётом требований по расширению архивохранилищ, защите документов, обеспечению пожарной безопасности является важной задачей с точки зрения сохранения национального наследия", - отметил Кыдырали.

Он обратил внимание на то, что цивилизованные страны придают большое значение архивному делу. Например, в соседних странах - России, Турции, Узбекистане архивное дело курируют непосредственно президенты или канцелярии премьер-министров. У нас же возникают различные бюрократические барьеры из-за недостаточных полномочий компетентного органа.

"Проблема хранения документов в архивах тоже вызывает критику. Большинство зданий не имеют надлежащих складских помещений, даже простого оборудования, отвечающего требованиям. В результате ценные документы портятся. Ощущается нехватка специалистов, реставрационные работы также не проводятся", - говорится в запросе.

В Казахстане функционируют 229 государственных и специальных архивов. У их сотрудников маленькие зарплаты, больше нагрузки. Поэтому, по мнению Кыдырали, профессионалы ищут места, где платят больше.

"В регионах текучесть кадров составляет 50 процентов. Каждый архив проводит "оцифровку" бессистемно, по-разному в зависимости от квалификации сотрудников. Многие документы, привезённые в страну через национальные программы, все ещё находятся в частных руках", - сообщил сенатор.

Премьер-министра депутат просит ответить на следующие вопросы:

Какая работа ведётся по обеспечению архивов соответствующими зданиями?

Есть ли места для эвакуации архивов в чрезвычайных ситуациях и чётко отработанный план?

Предусмотрено ли выделение трансфертов из республиканского бюджета для развития архивной отрасли в регионах, в том числе во вновь созданных областях?