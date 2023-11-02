История разграблена, память потеряна: состоянием архивов в Казахстане обеспокоены сенаторы
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Состоянием архивов в Казахстане озабочены депутаты сената. Запрос о безопасности отрасли они адресовали премьер-министру страны, передаёт BaigeNews.kz.
По словам депутата сената Дархана Кыдырали, ситуация с архивами в Казахстане неутешительная.
"Законодательные требования по формированию и хранению фонда страхования архивных документов в стране не реализуются в связи с отсутствием надлежащего материально-технического состояния. Более 90 процентов хранилищ в республике переполнены. В некоторых регионах этот показатель 100 процентов, документы на хранение не принимаются. 98 процентов архивов расположены в зданиях, не отвечающих требованиям законодательства. В январе 2022 года подожгли ведомственные архивы Алматы, Талдыкоргана, Кызылорды, Тараза, сгорело много ценных документов. Специальных мест для эвакуации документов при различных авариях и чрезвычайных ситуациях нет. Поэтому строительство специальных зданий для архивов с учётом требований по расширению архивохранилищ, защите документов, обеспечению пожарной безопасности является важной задачей с точки зрения сохранения национального наследия", - отметил Кыдырали.
Он обратил внимание на то, что цивилизованные страны придают большое значение архивному делу. Например, в соседних странах - России, Турции, Узбекистане архивное дело курируют непосредственно президенты или канцелярии премьер-министров. У нас же возникают различные бюрократические барьеры из-за недостаточных полномочий компетентного органа.
"Проблема хранения документов в архивах тоже вызывает критику. Большинство зданий не имеют надлежащих складских помещений, даже простого оборудования, отвечающего требованиям. В результате ценные документы портятся. Ощущается нехватка специалистов, реставрационные работы также не проводятся", - говорится в запросе.
В Казахстане функционируют 229 государственных и специальных архивов. У их сотрудников маленькие зарплаты, больше нагрузки. Поэтому, по мнению Кыдырали, профессионалы ищут места, где платят больше.
"В регионах текучесть кадров составляет 50 процентов. Каждый архив проводит "оцифровку" бессистемно, по-разному в зависимости от квалификации сотрудников. Многие документы, привезённые в страну через национальные программы, все ещё находятся в частных руках", - сообщил сенатор.
Премьер-министра депутат просит ответить на следующие вопросы:
- Какая работа ведётся по обеспечению архивов соответствующими зданиями?
- Есть ли места для эвакуации архивов в чрезвычайных ситуациях и чётко отработанный план?
- Предусмотрено ли выделение трансфертов из республиканского бюджета для развития архивной отрасли в регионах, в том числе во вновь созданных областях?
"Страна, которая не сохранила свой архив, становится нацией, история которой разграблена, память потеряна. При этом очевидна необходимость оказания государственной поддержки архивам по таким причинам, как устаревание зданий, недостаточные полномочия компетентного органа, скудное финансирование и малый штат, низкая заработная плата", - заключил Кыдырали.
Самое читаемое
- Пылающая деревня: село под Астаной охватила череда пожаров, но тушить их некому
- Движение по одной из трасс закрыли в ЗКО
- "Совесть моя чиста" - фейковое интервью Миттала распространяют в Сети
- Целовал и тянул на себя: в Алматы охранник домогался шестиклассницы
- Какими достижениями встречает свое 85-летие Кызылординская область