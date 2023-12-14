Испанский инвестор построит комплекс по производству уникального удобрения в Актау

Вопросы реализации новых инвестпроектов в химической и нефтегазохимической отраслях обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и исполнительный председатель компании Tecnicas Reunidas Хуан Лиадо, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

В ходе встречи премьер-министр отметил, что Испания является одним из ключевых торгово-экономических партнеров Казахстана в Европейском союзе. В частности, товарооборот между странами в прошлом году вырос на 42%.

Вместе с тем особые перспективы открываются в инвестиционном сотрудничестве. В целом с 2005 года испанскими компаниями в Казахстан вложено порядка 300 миллионов долларов. В республике широко представлены ведущие испанские бренды, среди которых Maxam, Inditex, Pronovias и другие.

"Мы приветствуем сотрудничество компании Tecnicas Reunidas с “КазАзотом” и “КазМунайГазом” в рамках разработки проектной документации нового аммиачно-карбамидного комплекса в Актау, а также производства полиэтилена в Атырауской области", — сказал Алихан Смаилов.

Он подчеркнул, что строительство аммиачно-карбамидного комплекса позволит наладить выпуск новой для Казахстана продукции – карбамида. Это уникальное азотосодержащее удобрение, подходящее практически для любого грунта.

Наряду с этим строительство масштабного комплекса по производству полиэтилена внесет существенный вклад в дальнейшую диверсификацию казахстанской экономики.

"Для нас важна успешная реализация таких проектов с высокой добавленной стоимостью. Со своей стороны, правительство готово предоставить необходимую поддержку для реализации инвестпроектов в приоритетных отраслях экономики", — отметил глава правительства Казахстана.

В свою очередь Хуан Лиадо выразил удовлетворение возможностью поработать в Казахстане и поблагодарил за оказываемую поддержку.