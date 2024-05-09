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Искусственные острова планируют возводить в Каспийском море

Сегодня, 05:25
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акимат Актау Сегодня, 05:25
Сегодня, 05:25
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Фото: акимат Актау

Парламент Азербайджана в третьем чтении принял проект закона о создании в Каспийском море искусственных территорий, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Вестник Кавказа.

Как передает издание, Парламент Азербайджана в третьем чтении принял законопроект "О создании искусственных земельных участков в части Каспийского моря (озера), принадлежащей Азербайджанской Республике".

В случае, если закон окончательно примут, то искусственные территории смогут расширять прибрежную полосу, либо быть отдельными островами в море.

Ранее специалисты заявили, что Каспийское море прошло критическую отметку обмеления, и необходимо принимать срочные меры.

В социальных сетях появилось видео с кадрами обмеления Каспия. 

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