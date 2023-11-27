Каспийское море перешло критическую отметку обмеления

Каспийское море прошло критическую отметку обмеления, говорят специалисты. Эксперты бьют тревогу: ситуация грозит экологической катастрофой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Снижение уровня Каспийского моря прогнозировали еще 40 лет назад. Ученые связывают это с изменением климата – повышением температуры, засухой и снижением объема воды из впадающих рек.

"Надо принимать срочные меры. От обмеления Каспия уже страдает местное население. Рыбацким сёлам грозит печальная участь. Они не только теряют промысел, на здоровье их жителей пагубно влияет иловая пыль с морского дна. Уже пятый год расчищают устья рек Урал и Кигач, впадающих в Каспий. Проект завершат в следующем году. Хотя, по словам специалистов, несмотря на масштабность работ, существенных результатов ожидать не стоит, поскольку дноуглубители не успевают за отходящим морем", - сказал экоактивист Жаукен Кошенов.

Для изучения проблем Каспия при Министерстве водных ресурсов создают научно-исследовательский институт. Он объединит специалистов узкой направленности: ихтиологов, биологов, гидрогеологов и других. Ученые изучат флору и фауну моря, выяснят причины гибели морских животных.

Жители региона ждут от Правительства конкретных шагов по решению проблем обмеления. Эксперты считают, что законодательство в сфере водопользования требует пересмотра, и предлагают закрепить в новой редакции Водного кодекса права граждан на воду.