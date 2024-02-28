"Стремительно мелеет" — новое видео Каспия обсуждают в Сети
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В социальных сетях появилось видео с кадрами обмеления Каспия, передает BaigeNews.kz.
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В комментариях жители Мангистау делятся переживаниями по поводу состояния Каспия.
"С этого пирса в 90-е дети прыгали в воду, в этих местах было глубоко", — пишет один из пользователей.
"Я ходил к морю, чтобы отдохнуть душой, теперь же, когда вижу, у меня болит сердце. Стараюсь не ходить", — отмечается в другом комментарии.
Ранее специалисты заявили, что Каспийское море прошло критическую отметку обмеления, и необходимо принимать срочные меры.
Факты незаконной продажи предпринимателям земли вдоль Каспийского моря выявила прокуратура Мангистауской области. Речь идет об участке, известном как Коса Кендерли — одной из ключевых достопримечательностей региона, где протяженность залива с юго-востока на северо-запад составляет 23 километра.
В 2007 году участок был продан АО "Мангистаумунайгаз" для строительства оздоровительного комплекса за 3,1 млрд тенге и в последующем перепродан ТОО "Гелиос" за 3,3 млрд тенге.
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