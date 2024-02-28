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"Стремительно мелеет" — новое видео Каспия обсуждают в Сети

Сегодня, 07:31
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стоп-кадр из видео/ instagram.com/nurkentazhibay Сегодня, 07:31
Сегодня, 07:31
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Фото: стоп-кадр из видео/ instagram.com/nurkentazhibay

В социальных сетях появилось видео с кадрами обмеления Каспия, передает BaigeNews.kz.

Кадры с высоты птичьего полета на своей странице в Instagram показал видеограф и тревел-блогер Нұркен Тәжібай.
 
 
 
 
 
 
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Публикация от Нұркен Тәжібай (@nurkentazhibay)

В комментариях жители Мангистау делятся переживаниями по поводу состояния Каспия.

 "С этого пирса в 90-е дети прыгали в воду, в этих местах было глубоко",  пишет один из пользователей. 

"Я ходил к морю, чтобы отдохнуть душой, теперь же, когда вижу, у меня болит сердце. Стараюсь не ходить",  отмечается в другом комментарии.

Ранее специалисты заявили, что Каспийское море прошло критическую отметку обмеления, и необходимо принимать срочные меры.

Факты незаконной продажи предпринимателям земли вдоль Каспийского моря выявила прокуратура Мангистауской области. Речь идет об участке, известном как Коса Кендерли одной из ключевых достопримечательностей региона, где протяженность залива с юго-востока на северо-запад составляет 23 километра.

В 2007 году участок был продан АО "Мангистаумунайгаз" для строительства оздоровительного комплекса за 3,1 млрд тенге и в последующем перепродан ТОО "Гелиос" за 3,3 млрд тенге.

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