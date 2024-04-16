Исключили посредников: Более 6 млн тенге сэкономили больницы в Кызылорде
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В трёх больницах в Кызылординской области (Центр фтизиопульмонологии, Центр психического здоровья и Центр оказания социальных услуг №1) после проверки территориальным департаментом АФМ из цепочки поставок продуктов исключили посредников. Учреждения сэкономят более шести миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz.
Ранее закупку социально-значимых продовольственных товаров проводили по завышенным ценам.
"После заключения прямых договоров с оптовиками и производителями обеспечено снижение цен на 11 наименований социально значимых продовольственных товаров. В частности, снижены цены на картофель (с 210 до 129 тенге), морковь (с 205 до 147 тенге), капусту (со 180 до 160 тенге) и сахар (с 499 тенге до 430 тенге). Экономия средств из бюджета составит более 6 млн тенге", - сообщили в Агентстве по финмониторингу.
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