Исключили посредников: Более 6 млн тенге сэкономили больницы в Кызылорде

В трёх больницах в Кызылординской области (Центр фтизиопульмонологии, Центр психического здоровья и Центр оказания социальных услуг №1) после проверки территориальным департаментом АФМ из цепочки поставок продуктов исключили посредников. Учреждения сэкономят более шести миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее закупку социально-значимых продовольственных товаров проводили по завышенным ценам.

"После заключения прямых договоров с оптовиками и производителями обеспечено снижение цен на 11 наименований социально значимых продовольственных товаров. В частности, снижены цены на картофель (с 210 до 129 тенге), морковь (с 205 до 147 тенге), капусту (со 180 до 160 тенге) и сахар (с 499 тенге до 430 тенге). Экономия средств из бюджета составит более 6 млн тенге", - сообщили в Агентстве по финмониторингу.