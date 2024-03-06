Инвестор полгода не мог получить земельный участок в Астане
Сегодня, 11:11
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Сегодня, 11:11Сегодня, 11:11
80Фото: baigenews.kz
В столице ТОО "BM Sport" полгода не могло добиться выделения 2-х земельных участков для реализации проекта по размещению футбольных полей с манежем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Астаны.
"Этот вопрос длительное время не решался, даже несмотря на оплату инвестором 5 млн тенге за временное возмездное землепользование. После внесения акта прокурорского надзора инвестору выдан земельный участок", - говорится в сообщении.
Принятые прокуратурой меры способствовали продолжению реализации проекта, что позволит заниматься спортом более 1 000 детям и подросткам.
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