Инвестор полгода не мог получить земельный участок в Астане

В столице ТОО "BM Sport" полгода не могло добиться выделения 2-х земельных участков для реализации проекта по размещению футбольных полей с манежем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Астаны.

"Этот вопрос длительное время не решался, даже несмотря на оплату инвестором 5 млн тенге за временное возмездное землепользование. После внесения акта прокурорского надзора инвестору выдан земельный участок", - говорится в сообщении.

Принятые прокуратурой меры способствовали продолжению реализации проекта, что позволит заниматься спортом более 1 000 детям и подросткам.