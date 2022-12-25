Иностранцы смогут покупать билеты на поезда в Египте за доллары и евро

Фото: Иностранцы смогут покупать билеты на поезда в Египте за доллары и евро

С января 2023 года иностранцы смогут приобретать железнодоровдные билеты в Египте за доллары и евро. Благодаря этому нововведению туристам больше не придётся менять валюту на чёрном рынке. Об этом заявил министр транспорта страны Камиль аль-Вазир в эфире египетского канала MBC, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на издание Al-Masry Al-Youm.

Министр отметил, что в последнее время наблюдается высокий спрос на спальные места в вагонах и бронирование их в долларах и евро, показав, что за последние дни 1023 человека оплатили стоимость железнодорожных билетов в долларах и евро. Банк, который проводил эти операции, находится под пристальным контролем Центробанка.

"Благодаря тому, что все иностранцы получат возможность оплаты билетов за доллары и евро, туристы реже будут менять валюту на чёрном рынке", — считает аль-Вазир.

Он также объяснил, что министерство транспорта будет использовать выручку от продажи билетов за иностранную валюту для покупку поездов за рубежом, тем самым снижая нагрузку на Центробанк страны.