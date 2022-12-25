open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Иностранцы смогут покупать билеты на поезда в Египте за доллары и евро
Иностранцы смогут покупать билеты на поезда в Египте за доллары и евро Вчера, 22:24
343
Вчера, 22:24
343
Фото: Иностранцы смогут покупать билеты на поезда в Египте за доллары и евро

Иностранцы смогут покупать билеты на поезда в Египте за доллары и евро

С января 2023 года иностранцы смогут приобретать железнодоровдные билеты в Египте за доллары и евро. Благодаря этому нововведению туристам больше не придётся менять валюту на чёрном рынке. Об этом заявил министр транспорта страны Камиль аль-Вазир в эфире египетского канала MBC, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на издание Al-Masry Al-Youm.

Министр отметил, что в последнее время наблюдается высокий спрос на спальные места в вагонах и бронирование их в долларах и евро, показав, что за последние дни 1023 человека оплатили стоимость железнодорожных билетов в долларах и евро. Банк, который проводил эти операции, находится под пристальным контролем Центробанка. 

"Благодаря тому, что все иностранцы получат возможность оплаты билетов за доллары и евро, туристы реже будут менять валюту на чёрном рынке", — считает аль-Вазир.

Он также объяснил, что министерство транспорта будет использовать выручку от продажи билетов за иностранную валюту для покупку поездов за рубежом, тем самым снижая нагрузку на Центробанк страны.

 

 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#поезд #Египет
BaigeNews.kz
Вчера, 22:24
343
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх