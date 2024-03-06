Иностранцы с поддельными паспортами задержаны КНБ в аэропорту Алматы
Сегодня, 10:09
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Сегодня, 10:09Сегодня, 10:09
151Фото: baigenews.kz
Пограничной службой КНБ пресечена очередная попытка использования территории Казахстана в качестве маршрута для нелегальной миграции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.
"1 марта 2024 года в международном аэропорту города Алматы при осуществлении пограничного контроля задержаны 2 иностранца, предъявившие поддельные документы Французской Республики.
С использованием специальных технических средств подтверждена их недействительность", - говорится в сообщении КНБ.
Поддельные паспорта изъяты, иностранные граждане депортированы.
По данным КНБ, с начала 2024 года пограничниками в пунктах пропуска через Государственную границу пресечено 38 фактов использования недействительных и чужих паспортов.
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