Иностранцы с поддельными паспортами задержаны КНБ в аэропорту Алматы

Пограничной службой КНБ пресечена очередная попытка использования территории Казахстана в качестве маршрута для нелегальной миграции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.

"1 марта 2024 года в международном аэропорту города Алматы при осуществлении пограничного контроля задержаны 2 иностранца, предъявившие поддельные документы Французской Республики. С использованием специальных технических средств подтверждена их недействительность", - говорится в сообщении КНБ.

Поддельные паспорта изъяты, иностранные граждане депортированы.

По данным КНБ, с начала 2024 года пограничниками в пунктах пропуска через Государственную границу пресечено 38 фактов использования недействительных и чужих паспортов.