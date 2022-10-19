Иностранцы оценили качество образования в казахстанских школах

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Родители школьников, переехавшие в Казахстан из других стран, поделились мнением о качестве образования в казахстанских школах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

В столичной государственной школе №89 учатся сразу несколько детей, приехавших из других стран.

Бозча Айхан переехал в Казахстан из Турции. Старший из его детей учится в 10 классе, средний – в пятом, младший – во втором.

"В Турции старшие дети проходили умножение в третьих-четвёртых классах, а здесь – уже во втором. Также здесь дети с начальных классов начинают изучать поочередно три языка. И, конечно, знать сразу несколько языков – уже преимущество. Сверстники из Турции знают меньше здешних школьников. Дети отлично ладят с учителями. Приходят и уходят из школы в хорошем настроении. У старших детей увеличился интерес к учёбе, потому что они видят, что предоставляемых знаний здесь больше", – рассказал родитель.

Врач-реаниматолог Нажар Шоукат Ахмад переехал в Казахстан вместе с семьёй из Саудовской Аравии. Выбирая для сына школу, он также отдал предпочтение государственной школе №89. Доктор отмечает, что главным отличием казахстанской школы является то, что уже в начальных классах дети начинают поэтапно изучать сразу несколько языков.

"В прошлом году мы с семьей переехали в Казахстан в связи с моей работой. Обосновавшись в столице, мы долго и тщательно выбирали школу. Конечно, мы рассматривали и частные школы. Но в итоге по рекомендациям друзей и знакомых выбрали государственную школу-лицей №89. Наш сын учится во втором классе. И мы нисколько не жалеем о своем выборе. Наш сын получает качественное образование. Мне импонирует, что уже с третьего класса ребенок начнет изучать сразу три языка. Это то, что нужно в современном мире. Сын легко адаптировался в новом классе, начал изучать государственный язык и историю страны. В школу он ходит с большим энтузиазмом, завёл себе новых друзей. Мы искренне благодарим учителей нашей школы за те возможности, которые они создают для наших детей", – поделился Нажар Шоукат Ахмад.