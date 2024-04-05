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Находящегося в розыске иностранца задержали в Астане

Сегодня, 14:20
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 14:20
Сегодня, 14:20
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Фото: baigenews.kz

Уголовного преступника, находящегося в розыске, задержали полицейские Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

45-летний мужчина разыскивался за мошенничество.

"На территории столицы задержан гражданин Республики Узбекистан, находящийся в межгосударственном розыске. Инициатор розыска УКД УВД Алмазарского района города Ташкента Республики Узбекистан.

Установлено, что ранее он был судим за кражу и грабеж", - говорится в сообщении.

В настоящее время он водворен в ИВС. Решается вопрос об экстрадиции.

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