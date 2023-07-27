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скриншот Сегодня, 16:56
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Сегодня, 16:56
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Фото: скриншот

Инкассаторская машина опрокинулась на трассе под Алматы

27 июля 26-летний водитель инкассаторской автомашины, следуя по автодороге Алматы - Оскемен на 17 километре не справившись с рулевым управлением допустил столкновение с грузовой автомашиной марки DAF, передаёт Baigenews.kz.

После удара с фурой инкассаторская машина опрокиналась на бок. 

В результате ДТП пострадал пассажир с инкассаторской автомашины.

"Данный факт зарегистрирован УП Илийского района по статье 345 УК РК. В настоящее время проводится досудебное расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Назначены все необходимые экспертные проверки", - сообщил начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов.

 

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Сегодня, 16:56
245
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