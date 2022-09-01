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Сегодня, 06:13
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Информацию об отмене доплат педагогам школ РК прокомментировали в Минпросвещения
В министерстве просвещения РК прокомментировали информацию об отмене доплат педагогам школ за работу по обновлённым программам, передаёт BaigeNews.kz.
"В сети отдельными лицами тиражируется не соответствующая действительности информация об отмене доплат педагогам за работу по обновлённым программам. Выплата доплат будет осуществляться как и прежде. Более того, с января 2023 года по поручению президента страны заработная плата педагогов повышается ещё на 25%. Соответственно, те доплаты, размер которых зависит от должностного оклада, также будут увеличены пропорционально", - сообщили в пресс-службе ведомства.
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