Информацию об аутизме активно публикуют в соцсетях казахстанские родители

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2 апреля считается Всемирным днём распространения информации об аутизме. В этот день родители "детей дождя" в социальных сетях пытаются рассказать о том, что это за дети, как следует себя вести, если хочешь помочь, и чего делать не нужно, передаёт BaigeNews.kz.

Общепринятыми признаками аутизма считаются проблемы с общением, отсутствие глазного контакта, навязчивые движения, повышенная чувствительность. В некоторых случаях — слабо развитая речь или её отсутсвие, задержка умственного развития или же наоборот — не по возрасту высоко развитый интеллект при сильных проблеммах с коммуникацией или отсутствии бытовых навыков.

Ролик о том, какими бывают аутисты, 2 апреля появился на официальной странице общественного фонда "Алтын бата", который объединяет павлодарские семьи, воспитывающие детей с аутизмом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ОФ.Алтын Бата"Аутизм"Павлодар (@of.altynbata.g_pavl)

Родители отмечают, что больше всего их ранит отношение окружающих, которые по незнанию осуждают мам за "истерики разбалованных детей", тогда как такое поведение от ребёнка не зависит и может быть вызвано так называемым "сенсорным перегрузом". Когда на мозг одновременно воздействует много звуков, образов, запахов и других факторов, ребёнок устаёт и перестаёт себя контролировать.

"Не нужно в этот момент критиковать родителей или ребёнка, давать сладости или игрушку, говорить ребёнку, что "заберёте его, что-то говорить ему или оказывать внимание — это не поможет, но может усилить сенсорную перегрузку и истерику. Не нужно громко возмущаться ситуацией, вызывать экстренные службы и давать ненужные советы родителям. Необходимо отнестись к ситуации спокойно, предложить свою помощь, убрать из поля зрения ребёнка хрупкие и опасные предметы, по возможности успокоить других прохожих", — советуют психологи.

Как отмечают в Ассоциации "Аутизм Казахстан", число детей с этим диагнозом стремительно растёт по всему миру.

"По новой статистике Центра по контролю и профилактике заболеваний США - Аутизм встречается у одного из 36 детей в возрасте 8 лет. Прежние показатели этого Центра по контролю и профилактике заболеваний США за прошлые годы: 2022 - 1 из 44,2018 - 1 из 68, 2012 - 1 из 88, 2010 - 1 из 110, 2008 - 1 из 125, 2006 - 1 из 150, 2004 - 1 из 166. Как видно из анализа этих данных, ежегодно в мире наблюдается стремительный рост числа детей с аутизмом. Казахстан не является исключением", — написала на своей странице в Facebook председатель Ассоциации Нурия Балтабайкызы.

Она также обратила внимание на то, что в стране до сих пор нет Комплексной программы поддержки детей с аутизмом и ментальными нарушениями (начиная от ранней диагностики и раннего вмешательства, внедрению коррекционных программ, садики-школы-колледжи, обучение профессиям, трудоустройство, социализация, реабилитация, дома совместного проживания с сопровождением соцработников вместо Психо-неврологических интернатов и закрытых спецучреждений и так далее).

"Нет точной статистики таких детей из-за отсутствия межведомственного взаимодействия между министерствами. Ассоциация Аутизм Казахстан постоянно вносила и вносит в Правительство и министерства, Парламент данные предложения начиная с 2018 года. У нас есть готовые решения. Также мы говорим о необходимости создания Национального центра по правам лиц с инвалидностью, где на системной основе разрабатывались бы необходимые решения и меры (в том числе по внесению изменений в законодательство), проводились бы научные исследования и работы по информированию общества, привлекались бы лучшие мировые методики и специалисты и так далее", — написала Нурия Балтабайкызы.

Напомним, 2 апреля считается Всемирным днём распространения информации об Аутизме с 2008 года. Эта дата утверждена Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН.

В канун памятной даты по всему Казахстану проводят различные акции, публикуют информационные видеоролики, открывают специальные центры. К примеру, в Астане на кануне открыли новый Аутизм-центр.

Также открытие областного реабилитационного центра для детей с аутизмом и ментальными нарушениями анонсировали в Павлодаре. Торжественная церемония открытия запланирована на понедельник.