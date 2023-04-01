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Новый аутизм-центр открыли в Астане
В столице продолжают открывать кабинеты и центры поддержки инклюзии. Об этом на своей странице в Instagram сообщил аким Астаны Женис Касымбек, передаёт BaigeNews.kz.
Он рассказал, что для большего охвата детей с особыми потребностями медицинской и квалифицированной помощью в столице проводят системную работу по расширению сети реабилитационных центров. В этом году в ряде школ и детсадов планируют организовать кабинеты поддержки инклюзии, также на первых этажах новых жилищных комплексов хотят открыть социальные объекты, в том числе реабилитационных центры.
"Знаю, как родители ждут открытия подобных центров. Сегодня посетил центр для детей с расстройствами аутистического спектра "Асыл Мирас". Это второй центр в Астане, который реализован фондом Булата Утемуратова при поддержке акимата. Сейчас идёт набор педагогов, в скором времени дети уже начнут посещать данный центр. Новый центр позволит охватить около 900 детей в год", — написал Женис Касымбек.
Также столичный аким побывал в ясли-саду №89, который посещают и дети с особыми потребностями, где совместно с корпоративным фондом "Болашақ" были открыты кабинеты поддержки инклюзии.
"На встрече родители поднимали вопросы по подготовке тьюторов. Будем заниматься данным направлением. Реабилитационные центры позволяют как поддерживать состояние здоровья детей, так и видеть положительные результаты, социализировать их", — отметил аким.
Ранее сообщалось, что по всему Казахстану планинуют открыть 12 реабилитационных центров.
Фото: Instagram/jenis_qasymbek
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