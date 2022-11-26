Информацию о снижении пенсионного возраста для женщин в Минтруда назвали фейком

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Министерство труда и социальной защиты населения РК опровергло инфомацию о снижении возраста выхода женщин на пенсию до 58 лет, передаёт BaigeNews.kz.

"Информация, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях о том, что указом президента РК с 1 января 2023 года возраст выхода женщин на пенсию будет снижен до 58 лет, а также о внедрении в Казахстане 13-й пенсионной выплаты, не соответствует действительности", - отметили в Минтруда.

В ведомстве отметили, что в соответствии с решением главы государства с 1 января 2023 года будет приостановлено поэтапное повышение пенсионного возраста для женщин на уровне 61 года сроком на пять лет.

Касательно пенсионных выплат в Минтруда сообщили, что в Казахстане пенсионное обеспечение граждан осуществляется посредством выплаты базовой и солидарной пенсий, а также выплат из ЕНПФ, формируемых за счет отчислений обязательных пенсионных взносов граждан.

По состоянию на 1 ноября 2022 года численность пенсионеров в Казахстане составляет 2 миллиона 268 тысяч человек.

Средний размер пенсионных выплат (базовая и солидарная пенсия) на 1 ноября 2022 года составил 108 993 тенге (без учёта выплат из ЕНПФ).

"Просим граждан не обращать внимание на фейки и использовать информацию только из официальных источников. Напоминаем, распространение ложной информации карается по закону", - отметили в Минтруда.