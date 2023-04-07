Инфляция в Казахстане замедлилась по всем компонентам - Нацбанк

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Согласно прогнозам Национального Банка, годовая инфляция в марте 2023 года снизилась до 18,1 процента. Замедление инфляции зафиксировано по всем её компонентам, сообщил на пресс-конференции председатель Нацбанка Галымжан Пирматов, передаёт BaigeNews.kz.

Как он отметил, снижение инфляции сдерживал рост цен на плодоовощную продукцию на фоне потери урожая и заморозков в южных регионах, а также рост стоимости услуг транспорта из-за высокого спроса.

"Продовольственная инфляция в марте текущего года существенно замедлилась, составив 20,5 процентов, однако продолжила вносить наибольший вклад в общую инфляцию. Рост цен на непродовольственные товары замедлился до 18,1 процентов, на услуги – до 14,4 процентов. Месячная инфляция после ускорения в феврале, прервавшего динамику ее снижения, продемонстрировала тренд на замедление до 0,9 процентов. Тем не менее она продолжает формироваться выше исторической средней", - пояснил он.

По его словам, разные оценки базовой инфляции также замедляются, однако продолжают демонстрировать сохранение высокого проинфляционного фона.

"Так, годовой показатель сезонно-очищенной базовой инфляции, не учитывающий влияние роста цен на плодоовощную продукцию, регулируемые услуги и энергоносители, составил 19,9 процентов. Инфляционные ожидания после снижения в январе-феврале вновь ускорились. Медианная оценка ожидаемой инфляции составила 16,5 процентов. По данным опросов, основными факторами отмечаются рост цен на продукты питания и топливо, внешние события, динамика обменного курса тенге, а также рост зарплат и пенсий. Высокие и волатильные инфляционные ожидания являются одними из ключевых факторов, сдерживающих снижение инфляции", - добавил глава Нацбанка.

Ранее Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка РК принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75% годовых с коридором +/- 1 п.п.