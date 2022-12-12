Инфляция в Казахстане достигла 19,6% - премьер-министр

Основные показатели развития экономики Казахстана за 11 месяцев 2022 года озвучил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на расширенном заседании Правительства под председательством Главы государства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства.

На ноябрь 2022 года показатель инфляции в Казахстане достиг отметки в 19,6 процента. Основными факторами для повышения инфляции, по словам Смаилова, стали усиление геополитической напряжённости, рекордный рост цен в мире, нарушение логистических связей и введение временных ограничений на экспорт некоторых товаров в соседние страны.

"В настоящее время Правительство реализует комплекс мер по контролю и снижению инфляции. В рамках этой работы предусмотрены меры по увеличению доли отечественных товаров на внутреннем рынке, развитию механизмов хранения и транспортировки продукции, поддержке розничной торговли", – сказал Алихан Смаилов.

По данным премьера, за январь-ноябрь темп роста экономики составил 2,7 процента. Внешнеторговый оборот за январь-октябрь увеличился на 34 процента, достигнув 111 миллиардов долларов. Экспорт вырос на 45 процентов, в том числе обработанных товаров – на 35 процентов.