Имам ударил ребёнка: Динара Закиева высказалась об инциденте в мечети

Уполномоченный по правам ребёнка Динара Закиева в социальных сетях прокомментировала случай, который произошёл мечети "Хидаят" в селе Шелек Алматинской области, где имам жестоко обошёлся с маленьким мальчиком, передаёт BaigeNews.kz.

Как уточнила Динара Закиева, сам инцидент произошёл 24 апреля, но видео появилось только сейчас, и в отношении этого священнослужителя регистрируется уголовное дело.

"По поводу этой ситуации я говорила с Верховным муфтием Наурызбаем Хаджи. За свой проступок имам сегодня был уволен. Что касается того, что он священнослужитель, то в Исламе много говорится об уважении и заботе о женщинах и детях. Например, Пророк Мухаммед не обижал детей: "когда ребёнок сидел на его спине во время молитвы, то пророк поднимал головы". В целом, от МВД ко мне ежедневно поступает свод данных, касающихся фактов различного рода насилия по республике. Но это только информация относительно зарегистрированных фактов. А сколько фактов остаются безнаказанными, которые впоследствии в большинстве случаев приводят к трагическим последствиям? По этой причине каждый из нас должен быть защитником детей. Если вы знаете, что ребёнок находится в опасности или подвергается насилию, обратитесь в уполномоченные органы и по телефону доверия Единого государственного контакт-центра/горячей линии 111, который начнёт работать в середине следующего месяца. Только так мы можем сформировать культуру нетерпимости к жестокому обращению и насилию", — обратилась к казахстанцам Динара Закиева.

Напомним, в Сеть попало видео, где имам во время намаза в мечети резко ударил по голове подбежавшего к нему маленького мальчика. Позже стало известно, что священнослужитель был уволен, а инцидентом заинтересовалась прокуратура.