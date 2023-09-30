Имама, ударившего ребёнка, уволили в Алматинской области
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Имама мечети "Хидаят" в селе Шелек Алматинской области уволили после скандала в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz.
Священнослужителя массово осудили комментаторы, после того как в Сеть попало видео, где имам во время намаза резко ударил по голове подбежавшего к нему маленького мальчика.
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Как сообщили в представительстве ДУМК по Алматинской области, после инцидента состоялась специальная встреча с участием сотрудников администрации Енбекшиказахского района, жителей села Шелек, духовенства, представителей мечети и родителей ребёнка.
"На совещании имам мечети "Хидаят" признал свою ошибку и принёс извинения родителям ребенка, а также общественности. Родители мальчика простили священнослущителя. Духовное управление мусульман Казахстана приняло меры к имаму, допустившему грубость. По приказу верховного муфтия имам мечети "Хидаят" был уволен", — говорится в сообщении представительства ДУМК по Алматинской области.
Отмечается также, что для того, чтобы недопустить подобные инциденты в дальнейшем, разъяснительную работу проводят и с другими имамами.
Напомним, инцедентом также заинтересовались в прокуратуре области.
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