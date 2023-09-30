Имам ударил ребёнка в Алматинской области: случаем заинтересовалась прокуратура

Шокирующее видео появилось в соцсетях: на кадрах видно, как имам одной из мечетей в селе Шелек Алматинской области ударил ребёнка во время намаза, передаёт BaigeNews.kz.

Видео, снятое камерой наблюдения, опубликовала казахстанский журналист и блогер Сандугаш Дуйсенова. Судя по кадрам, малыш бегал туда-сюда в том время, как взрослые совершали молитву, затем мальчик подбежал к имаму, а тот удалил ребёнка по голове так, что он упал.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сандугаш Дуйсенова (@angry_taldyk)

Журналист попросила полицию и прокуратуру области найти этого священнослужителя и привлечь к ответственности.

Пользователи соцсетей тоже осудили поступок имама:

"Такой Имам не должен работать тем более на ребёнка руку поднял куда муфтият смотрит Энбекшиказахского района". "Во время молитвы никто не должен отвлекаться, даже если землетрясение". "Уволить и неподпускать в мечеть" "Дети есть дети. Они всегда бегают и шумят и это нормально. А взрослые должны быть терпимее, тем более человек, который якобы от Бога и служит Ему". "В Коране написано пока дети будут бегать по мечети и смеяться, мир будет на земле", — отмечают комментаторы.

Однако нашлись и те, кто в комментариях сделал замечание родителям ребёнка.

"Я его не оправдываю, но куда смотрят родители? Для чего брать ребеёнка в мечеть на намаз, если он не извлекает ничего хорошего из этого? Либо посадите ребенка и объясните что нельзя ходить перед человеком который читает намаз, и между прочим правила тишины касаются не только мечети", — написал один из подписчиков.

На видео из мечети отреагировали и в прокуратуре области.