Ильхама Алиева утвердили кандидатом на внеочередных президентских выборах в Азербайджане

ЦИК Азербайджана утвердила Ильхама Алиева кандидатом в президенты на внеочередных выборах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство Trend.

Уточняется, что кандидатуру выдвинула партия "Ени Азербайджан".

Напомним, распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов в Азербайджане Алиев подписал 7 декабря. Выборы состоятся 7 февраля 2024 года.