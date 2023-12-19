Ильхама Алиева утвердили кандидатом на внеочередных президентских выборах в Азербайджане
Сегодня, 21:31
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Сегодня, 21:31Сегодня, 21:31
133Фото: president.az
ЦИК Азербайджана утвердила Ильхама Алиева кандидатом в президенты на внеочередных выборах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство Trend.
Уточняется, что кандидатуру выдвинула партия "Ени Азербайджан".
Напомним, распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов в Азербайджане Алиев подписал 7 декабря. Выборы состоятся 7 февраля 2024 года.
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