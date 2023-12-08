Внеочередные выборы внезапно назначили в Азербайджане
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил в стране внеочередные выборы. Они состоятся в феврале, передаёт BaigeNews.kz.
Опубликовано распоряжение главы государства "Об объявлении внеочередных выборов Президента Азербайджанской Республики".
"Руководствуясь частью I статьи 101 Конституции Азербайджанской Республики, в соответствии со статьей 179 Избирательного кодекса Азербайджанской Республики, постановляю:
1.Объявить внеочередные выборы Президента Азербайджанской Республики.
2.Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики обеспечить назначение внеочередных выборов Президента Азербайджанской Республики на 7 февраля 2024 года и проведение их в порядке, установленном Избирательным кодексом Азербайджанской Республики", - говорится в документе.
Ильхам Алиев правит республикой 20 лет. Срок его полномочий заканчивался в 2025 году.
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