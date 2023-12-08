Внеочередные выборы внезапно назначили в Азербайджане

1.Объявить внеочередные выборы Президента Азербайджанской Республики.

2.Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики обеспечить назначение внеочередных выборов Президента Азербайджанской Республики на 7 февраля 2024 года и проведение их в порядке, установленном Избирательным кодексом Азербайджанской Республики", - говорится в документе.

Ильхам Алиев правит республикой 20 лет. Срок его полномочий заканчивался в 2025 году.