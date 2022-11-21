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  • Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах
akorda.kz Сегодня, 19:15
204
Сегодня, 19:15
204
Фото: akorda.kz

Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по телефону поздравил Касым-Жомарта Токаева с уверенной победой на внеочередных президентских выборах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что главным ориентиром в комплексном углублении двустороннего взаимодействия служат договорённости, достигнутые в ходе его официального визита в Баку.

Главы государств также обсудили совместные задачи дальнейшего развития казахско-азербайджанского стратегического партнерства.

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#Акорда #Токаев #Ильхам Алиев #выборы
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:15
204
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