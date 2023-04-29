Их забивали лопатой: почему важно соблюдать закон об ответственном обращении с животными

Фото: Рената Актаев

В костанайском пункте временного содержания бездомных животных сейчас живет несколько десятков собак, большинство из которых просто выбросили на улицу за ненадобностью. Зоозащитница Ольга Соловьёва готова часами рассказывать о своих питомцах из приюта для бродячих животных, передаёт BaigeNews.kz.

У каждой собаки и кошки здесь — непростая, по сути, судьба. Есть в приюте даже ослица, её хотели уже пустить на мясо, но волонтёры вовремя спасли.

Ольга ходит между клеток и рассказывает душеразрывающие истории спасения брошенных животных.

"У нас живет собака, которая никогда не выходит из будки. Настолько боится и не доверяет людям. Она ощенилась на территории детского сада и воспитатели — хотя сложно после такого назвать их педагогами — лопатами забивали её. Есть еще собака Мати, ее заживо захоронили в прошлом году. Мы несколько месяцев боролись за её жизнь. Или у меня дома живет кошечка Джаки, ей отрубили все четыре лапы. Бессмысленная, ничем не объяснимая жестокость", — сокрушается волонтёр.

И таких историй, которые никак не укладываются в голове и уж точно не соответствуют понятиям гуманности, масса.

Ольга Соловьёва говорит, что в последнее время пошла тенденция выбрасывать на улицу породистых собак. Хаски, овчарки, алабаи, даже акита-ину и мастиф — такие породы можно запросто встретить на костанайских улицах.

"На другой базе у нас живёт доберман, купленный хозяевами в Алматы за 700 тысяч тенге. Они позвонили нам сами и категорично потребовали забрать у них собаку. Оказалось, она погрызла норковую шубу. Хозяева выставили собаку на мороз на ночь. На цепи, без будки. Наутро, когда мы его забрали, доберман был уже еле живой. Почки отказали, долго боролись за его жизнь", — с горечью вспоминает Ольга Соловьёва.

Все эти брошеные и ненужные собаки, попадая на улицы города, пополняют армию бродячих животных. Особо достаётся крупным животным, таким, как алабай. Люди, боясь их, вместо того, чтобы вызвать службу отлова, начинают устраивать самосуд. В приюте Ольги Соловьёвой, например, живет алабай, которому проломили череп. И закон об ответственном обращении с животными зоозащитники ждали очень давно.

"До того, как закон вступил в силу, служба отлова не применяла каких-то специальных средств. Это было убийство на месте, ядом, от которого животное умирает в муках от одной до 10 минут. Животное билось в конвульсиях, в припадках и чаще всего эти моменты видели и дети. То есть к нам неоднократно, как к зоозащите, поступали жалобы, что на глазах у детей и стариков убивается собака. И, к сожалению, такие факты не всегда имели доказательство в виде фото и видео, и мы не могли идти в прокуратуру и жаловаться", — рассказывает Соловьева.

Теперь же механизм борьбы с бродячими животными выглядит так: их отлавливают, чипируют, вакцинируют, стерилизуют, помещают в приют и через 15 дней выпускают в естественную среду обитания. Численность бездомных животных при стерилизации естественным путем будет с годами уменьшаться.

В управлении ветеринарии сообщили, что на 2023 год на отлов, содержание, стерилизацию, идентификацию бродячих животных по Костанайской области из местного бюджета выделено 86,6 миллионов тенге.

"Если по программам брать, то на отлов у нас выделено 20 миллионов тенге, по стерилизации 51 миллион тенге, на идентификацию шесть миллионов тенге и на содержание пять миллионов тенге. Потенциальные поставщики по трём программам имеются, это отлов, идентификация и содержание. По стерилизации у нас объявлен был конкурс, но сейчас идут судебные тяжбы между поставщиками. Три поставщика у нас вышло и три поставщика друг на друга подали судебные иски. Поэтому мы полноценно данные программы не можем вести", — отметил руководитель отдела управления ветеринарии области Талгат Шамшадин.

Сейчас, говорит Шамшадин, животные отлавливаются исключительно гуманным способом. Согласно техспецификации в управление предоставляется фото и видеосъёмка отлова.

"Если взять по Костанайской области по отлову и содержанию, поставщиками услуг являются наши зоозащитники. Они ни в коем случае никогда не позволят убить и как-то жестоко обращаться с животными. Пока шли конкурсы, нам ообщали, что есть какая-то неофициальная служба отлова, якобы "Нива" по городу катается, отлавливает, уничтожает собак. Но конкретных фактов не было, фото и видеосъемки тоже. При этом в службу Ikomek поступило более 500 жалоб с начала года на бродячих животных", — говорит Шамшадин.

Закон об ответственном обращении с животными вступил в силу второго марта 2022 года, но в регионах он "раскачивался" очень медленно. Потому что правила отлова и содержания зарегистрированы министерством экологии в июне. На областном уровне приняты региональные правила в сентябре.

"В октябре мы объявили конкурс по пяти городам области. В декабре мы около 200 голов отловили, стерилизовали и выпустили. В этом году количество выделенных финансовых средств хватит на 3000 голов. Но мы планируем на второе полугодие дать бюджетную заявку на такое же поголовье. На сегодняшний день отлов произведен около 800 голов. Они находятся сейчас в пунктах временного содержания, в приютах. У нас акимом области дано поручение построить в каждом городе и районе пункты временного содержания. И данное поручение было исполнено", — отметил Талгат Шамшадин.

Управлением подана бюджетная заявка на выделение 27 миллионов тенге дополнительно, потому как власти понимают: масштабы вопроса слишком велики, а размер финансирования слишком мал.

"Самая основная проблема, что до конца не разыграли сейчас все тендеры. За последний по вакцинации и стерилизации идут большие нарекания, так как 18 районов по Костанайской области выиграла алматинская компания. Как они могут полноценно работать на территории Костанайской области? Кроме того, в правилах есть существенный изъян: так как пункт временного содержания несет ответственность за животных, за их здоровье и психическое состояние, соответственно, содержание здесь должно идти в комплексе со стерилизацией. Потому что по сути фирма, проводящая стерилизацию, не несёт никаких рисков, если животное умерло от кровотечения после операции в приюте. А все шишки летят на пункт временного содержания, хотя их вины нет", — говорит зоозащитница Ольга Соловьёва.

Зооволонтёры действительно сотрудничают с фирмой, осуществляющей отлов, и контролируют гуманность процедуры. Но здесь отмечают, что денег на содержание животных катастрофически не хватает.

"Для пункта временного содержания выделяется 2000 тенге на 15 дней на одно животное. Это 133 тенге в день. На эту сумму мы должны покормить, напоить, обеспечить безопасность животного и провести ремонт в вольерах. А с января полностью расходы по содержанию из-за проволочек с тендерами перешли на зоозащиту. То есть те животные, которые должны были по тендеру отлова находиться в приюте 15 дней, они живут здесь с начала года. И пока не будет стерилизации, неизвестно, сколько еще будут сидеть", — отмечает Соловьёва.

Другой вопрос — оснащение частных служб отлова.

"Когда этим занималась государственная ветстанция, выдавались машины, оружие, оснащение, медикаменты. Когда это было переведено в конкурентную среду, дается только техзадание, что поставщик уже должен иметь всю материально-техническую базу. Но никто не задумывается, чтобы это первоначально закупить, нужен очень большой объём средств. Переоборудование машины, покупка клеток, покупка ветеринарного ружья. У нас есть ветеринарное ружье, достаточно дорогое, больше миллиона тенге стоимостью. Оно может на дальние расстояния стрелять снотворным и расходы по его обслуживанию лежат на наших плечах. Если мы говорим о помощи властей, то хотелось бы, чтобы они помогли нам со строительством вольеров и сделали дорогу к приюту", — рассказывает Ольга Соловьёва.

Волонтер отмечает, что принятие закона об ответственном обращении с животными в конечном итоге будет иметь важную роль в становлении гуманного общества.

"Но есть еще не решенные проблемы. К сожалению, в Костанае продолжают работать кафе, где поедают собак, и санэпидемстанция в этом вопросе не работает. Объясняют мораторием на проверку бизнеса. Совсем недавно мы выезжали на место, где освежевали три туши собак. Мясо было полностью извлечено, только шкура и лапы остались. Выяснить, кто и с какой целью это сделал, не удалось, хотя мы вызвали на место преступления полицию", — говорит волонтёр.

Но в большинстве своём костанайцы начали привыкать к тому, что бродячие животные — это не угроза, а проблема, которую можно гуманно решить.

"Нас поразил один факт. Совсем недавно мы совместно с ТОО, которое производило отлов, отрабатывали заявку по улице Леонида Беды, нам навстречу вышла молодая мама. Ее ребёнка напугала собака, женщина вызвала службу отлова. Но при этом она вышла нас контролировать, чтобы мы, не дай бог, не убили, не причинили боль животному. Затем она описала ситуацию, когда на глазах у ее сына несколько лет назад сотрудники ветслужбы убили собаку. Ребёнок получил стресс, и мама хотела, чтобы в этот раз мы сделали по закону и по-человечески", — говорит Ольга.

По словам собеседницы, даже сейчас к волонтёрам поступают заявления и угрозы о том, что если они не решат проблему с собаками, люди устроят самосуд.

"Как рассказывают наши коллеги, в Жанаозене молодые мамочки выходили и голыми руками убивали собак. Откуда эта агрессия? Все эти факты говорят о том, что для человека, который на такое способен, нет ничего запретного. Сегодня он "тренируется" на животных, а завтра перейдёт на людей. Поэтому важно учить гуманности еще в школьном возрасте. Чтобы мы не вырастили жестокое поколение", — считает Ольга Соловьёва.

Вопрос ответственного содержания животных поднимался и Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. Он отметил, что необходимо принимать меры для того, чтобы сократить случаи агрессивного нападения бродячих собак на людей. Министр экологии Зульфия Сулейменова сообщила, что для решения проблемы необходимо повышать ответственность самих владельцев животных, а также создавать инфраструктуру для временного содержания бродячих собак и кошек.

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