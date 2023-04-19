Мы плодим бродячих животных — министр экологии о замечании президента

Фото: BaigeNews.kz

Министр экологии и природных ресурсов Казахстана Зульфия Сулейменова в кулуарах заседания правительства рассказала о том, как можно решить проблему бродячих собак, передаёт BaigeNews.kz.

"С одной стороны нужно повысить ответственность самих хозяев, поэтому мы и обновляли типовые правила выгула. С другой стороны — это создание достаточной инфраструктуры, это приюты временного содержания", — сказала министр.

По её словам, в Казахстане к домашним животным относятся недостаточно ответственно.

"Бывают случаи самовыгула собак. Они вышли на улицу и все те животные, которые вокруг имеются, оплодотворили, дальше щенята, котята рождаются. Фактически мы плодим бродячих животных. Соответственно, очень важна стерилизация, вакцинация и чипирование", — отметила Зульфия Сулейменова.

Также министр рассказала о случаях, когда на самовыгуле невозможно найти хозяина животного.

"Органам внутренних дел мы направляем материалы, ищут хозяев. Потому что чипов нет, невозможно установить. Поэтому сейчас мы работаем с зоозащитными организациями, с акиматами, по большей степени в управлении ветеринарии. Мы работаем с Минсельхозом и МВД для того, чтобы выработать механизм", — добавила она.

Ранее глава государства на совещании в Астане поручил принять меры по вопросу нападений бродячих собак на людей.