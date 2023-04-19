Президент поручил решить проблему бродячих собак

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Глава государства поручил принять меры по вопросу нападений бродячих собак на людей, передаёт BaigeNews.kz.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что к нему постоянно обращаются из всех областей с жалобами о бродячих собаках, которыми представители власти не занимаются, ссылаясь на соответствующий закон.