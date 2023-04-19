Лента новостей

24.kz Сегодня, 13:18
173
Сегодня, 13:18
173
Фото: 24.kz

Президент поручил решить проблему бродячих собак

Глава государства поручил принять меры по вопросу нападений бродячих собак на людей, передаёт BaigeNews.kz.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что к нему постоянно обращаются из всех областей с жалобами о бродячих собаках, которыми представители власти не занимаются, ссылаясь на соответствующий закон.

дя по такому пути, мы можем потерять контроль над ситуацией. Да, мы должны бережно относиться к животным, но их агрессии к людям, особенно в отношении детей, допускать нельзя. Между тем количество жертв нападения бродячих собак увеличивается. Это недопустимо. Принимайте меры", — сказал президент.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Журналист
Сегодня, 13:18
173
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх