- В ДУИС по ЗКО опровергли побег заключённых 13:13 209
- Выпускные вечера запретили проводить в кафе и ресторанах - Минпросвещения 13:07 182
- Назарбаев Университету передадут имущество Минздрава на 516 млн тенге 13:00 134
- "Играл у канистры с бензином и поджёг себя" - трёхлетний ребёнок попал в реанимацию 12:48 195
- За 44 млн тенге продадут карандаш Адольфа Гитлера на аукционе 12:44 173
- Студентам казахстанских вузов повысят стипендии 12:40 219
- За что задержали генерал-майора Билялова, рассказали в Антикоре 12:32 308
- Токаев прибыл с рабочей поездкой в Северо-Казахстанскую область 11:29 463
- 10 порностудий работали в Шымкенте - полиция разоблачила ОПГ 11:21 610
- Почему поезд "Тальго" регулярно опаздывает 11:20 341
- Пенсионеры смогут снять все накопления в ЕНПФ с 1 июля 11:15 549
- Более 15 млн операций в день проводят клиенты казахстанских банков 10:50 519
- Книгу о подвигах казахстанских ученых во время пандемии презентовали в Казахстане 10:40 338
- Предложения из КХЛ и шансы на НХЛ: итоги чемпионата мира по хоккею для Казахстана 10:22 503
- Шигео Катсу уходит с поста президента Назарбаев Университет 10:22 511
- Акорда опубликовала график рабочих мероприятий Токаева на этой неделе 10:22 398
- Вынужденную посадку совершил борт FlyArystan 10:00 532
- Привлечение инвестиций в регионы: Улытау, Абай и Жамбылская области находятся на последних местах 09:13 570
- Дефолт США отменяется: потолок госдолга будет повышен 09:03 406
- Первая ракетка Казахстана вылетел из топ-50 мирового рейтинга 08:53 537
- Токаев поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции 08:39 477
- Какие соцвыплаты повысят с 1 июля в Казахстане 08:29 423
- Канада выиграла чемпионат мира-2023 07:50 642
- Город в Австрии установил забор, чтобы помешать туристам делать фото 06:39 576
- Чиновник осушил водоём из-за упавшего туда смартфона 05:50 647
- Гала-концерт с участием казахстанских звёзд прошёл в Актобе 04:10 754
- Гонщик "Астаны" завершил карьеру победой на заключительном этапе "Джиро д’Италия" 03:38 592
- Полковник с семьёй погибли при пожаре в Караганде: уголовное дело закрыто 02:55 2119
- Эрдоган благодарит избирателей за возможность руководить Турцией ещё пять лет 01:27 525
- Cистемы образования оказались не готовы к ChatGPT — ЮНЕСКО 00:19 849
- Гонки без правил устроили в Астане 28.05.2023 761
- Места тушения лесного пожара в области Абай посетила министр экологии 28.05.2023 576
- Памятник Абаю в Париже стал местом встреч этнических казахов 28.05.2023 623
- В Турции стали известны первые предварительные итоги второго тура голосования 28.05.2023 821
- "Какая боль"... Неожиданно завершился матч "Астана — Атырау" в КПЛ 28.05.2023 918
- На Netflix подали в суд за цвет кожи главной героини фильма о Клеопатре 28.05.2023 1084
- Пожар на территории "Казахфильма" потушили в Алматы 28.05.2023 918
- Итальянцы пробуют казы: ролики о вкусе национальных блюд стали популярными в Сети 28.05.2023 1265
- Теннисистка из Казахстана разгромом выиграла турнир в Сербии 28.05.2023 1491
- Древнее городище обнаружено в Жамбылской области 28.05.2023 1033
- Жарким и ветреным будет понедельник в Казахстане 28.05.2023 607
- Конец пандемии СOVID-19: Казахстан отменил все "коронавирусные" постановления 28.05.2023 817
- Соревнования по волейболу сидя стартовали в Актобе в рамках Паралимпийских игр 28.05.2023 633
- Животноводы из Жетысу планируют кооперацию 28.05.2023 759
- "Платок — это не чужая культура". Международный показ скромной моды прошёл в столице 28.05.2023 3309
- Редкая панда-альбинос попала в объективы камер в Китае 28.05.2023 1043
- Как откладывать с зарплаты в 120 тысяч тенге: совет деловой женщины возмутил казахстанцев 28.05.2023 25113
- Землетрясение в Афганистане зафиксировали сейсмологи в Алматы 28.05.2023 760
- Насиловал больше 10 лет: жительницы Алматинской области обвинили родного отца 28.05.2023 2921
- Шварценеггер едет в Казахстан: о чём новый сериал на Netflix 28.05.2023 1028
- В Швейцарии парализованному мужчине вживили импланты. Теперь он может ходить 28.05.2023 1036
- Строительство двух студенческих общежитий затянули в Петропавловске 28.05.2023 661
- В Турции стартовал второй тур президентских выборов 28.05.2023 876
- Трёхлетняя девочка выпала из окна на десятом этаже в Астане 28.05.2023 1067
- В Индии чиновник осушил водоём из-за упавшего в воду смартфона 28.05.2023 1154
- На набережной в Павлодаре будут показывать мультфильмы 28.05.2023 1444
- Бибисара Асаубаева завершила Гран-при Никосии матчем с гроссмейстером 28.05.2023 1182
- Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана 28.05.2023 770
- Житель Атырау нашел пропавшего полвека назад друга, прочитав заметку в газете 28.05.2023 1052
- В Шымкенте массово гибнут деревья 28.05.2023 794
- В жару сельчане Костанайской области остались без воды 28.05.2023 788
- Смешное видео с полицейскими на самокатах оказалось фейком 28.05.2023 985
- 100 кг незаконно выловленной рыбы изъяли у пенсионера в Жетысу 28.05.2023 993
- Казахстанец завоевал медаль этапа Кубка мира по спортивной гимнастике 28.05.2023 1042
- 12 детских оздоровительных лагерей действуют в Абайской области 28.05.2023 760
- Жители 35 сел области Абай живут без качественной воды 28.05.2023 698
- 10-летний школьник скончался во время тренировки в центре спецподготовки села Талапкер 28.05.2023 1098
- В Актау 17 пар близнецов учатся в одной школе 27.05.2023 1502
- Инновационный метод лечения осложнений при циррозе печени освоили врачи Актобе 27.05.2023 783
- Школьница по неосторожности выпала из окна многоэтажки в Костанае 27.05.2023 895
- Казахский боец из Китая отправил в нокаут южнокорейца в битве за контракт UFC 27.05.2023 1341
- Ещё одну важную функцию пообещали внедрить в WhatsApp 27.05.2023 927
- Обитавший в подвале мужчина выбросил младенца в мусорный бак в Челябинске 27.05.2023 2132
- Топовая теннисистка пожаловалась на популярность Елены Рыбакиной 27.05.2023 879
- Идеальный убийца: поедающие мозг амёбы распространяются на север планеты 27.05.2023 1384
- Внутренняя проверка в "КазАвтоЖоле" выявила некоторые нарушения 27.05.2023 864
- Сборник казахских песен на китайском языке презентовали в Пекине 27.05.2023 883
- Судьи Конституционного суда прочитали лекции в вузах Алматы 27.05.2023 948
- Дожди и заморозки ожидаются в некоторых регионах Казахстана в воскресенье 27.05.2023 850
- Собака как приманка: социальный эксперимент с детьми провела прокуратура Мангистау 27.05.2023 1160
- LOADING...
"Играл у канистры с бензином и поджёг себя" - трёхлетний ребёнок попал в реанимацию
Трагический случай произошёл в селе Ташкенсаз Алматинской области - трёхлетний малыш играл со спичками и случайно поджёг канистру с бензином, стоявший рядом. Ребёнок получил серьёзные ожоги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС.
"27 мая 2023 года в 18.40 часов в дежурную часть ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в селе Ташкенсаз Енбекшиказахского района, получил ожоги мальчик 2020 года рождения. На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники Департамента по ЧС. По прибытию на место вызова было установлено что, двое детей играли во дворе частного жилого дома, после чего один из них зажег спичку у канистры с бензином и по своей неосторожности получил термические ожоги области шеи, спины, ягодицы, правого плеча II-III степени, 20-29%", - сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям.
Мальчик был госпитализирован в ЦРБ Енбекшиказахского района. Он сейчас находится в отделении реанимации.
В МЧС заявили, что этой трагедии можно было избежать, если бы родители соблюдали элементарные правила безопасности.
"ДЧС Алматинской области просит:
-не оставлять детей без присмотра;
- не хранить канистры с горючими веществами в доступных для детей местах;
- проводить разъяснительные беседы с детьми о том, что спички детям не игрушка;
- соблюдать правила пожарной безопасности.
Попавшиеся на глаза детям спички становятся причиной пожара. Желание познавать мир, поэкспериментировать путем поджога различных материалов, отсутствие навыков обращения со спичками приводит, как правило, к печальным последствиям, как для самих детей, так и для окружающих", - попросили спасатели.
-
Trend news
- За что задержали генерал-майора Билялова, рассказали в Антикоре 12:32 272
- 10 порностудий работали в Шымкенте - полиция разоблачила ОПГ 11:21 583
- Итальянцы пробуют казы: ролики о вкусе национальных блюд стали популярными в Сети 28.05.2023 1259
- Как откладывать с зарплаты в 120 тысяч тенге: совет деловой женщины возмутил казахстанцев 28.05.2023 25009
- Насиловал больше 10 лет: жительницы Алматинской области обвинили родного отца 28.05.2023 2914
- Шварценеггер едет в Казахстан: о чём новый сериал на Netflix 28.05.2023 1021
- Собака как приманка: социальный эксперимент с детьми провела прокуратура Мангистау 27.05.2023 1158
- Дольщики отсудили квартиры у подведомственной акимату компании в Астане 27.05.2023 9042
- Димаш Кудайберген опубликовал редкое видео из детства 27.05.2023 1194
- Велосипедист в стрингах напугал девушек в Костанае 27.05.2023 1192
- Астана "тонет" в мусоре. Видеорепортаж 27.05.2023 1110
- Детские фото Димаша Кудайбергена попали в Сеть 27.05.2023 914
- Странный мужчина в платье наблюдал за детьми в Павлодаре 27.05.2023 1876
- Машина врезалась в остановку с людьми в Петропавловске. Есть пострадавшие 26.05.2023 1022
- ЧП произошло на месторождении Кашаган 26.05.2023 2246
- Полуголый мужчина назвался десантником и расхаживал по стадиону в Павлодарской области 26.05.2023 938
- Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75% 26.05.2023 1212
- Казахстан не намерен вступать в какие-либо союзные государства - Акорда 26.05.2023 1061
- Как выглядит пожар в Абайской области из космоса - появились первые фото 26.05.2023 1266
- Слова Токаева о ядерном оружии РФ прокомментировал пресс-секретарь Путина 25.05.2023 16059
- Алматинский пожарный обвинил руководство ДЧС в некомпетентности 25.05.2023 1667
- Резиденцию президента в Жамбылской области переоборудуют под детский лагерь 25.05.2023 1209
- Не понимаю, почему - Максим Галкин о "запрете" акимата Алматы на концерт 24.05.2023 4046
- На Times Square в Нью-Йорке появилось видеопоздравление для Димаша Кудайбергена 24.05.2023 1921
- Туриста из Австралии нашли мёртвым в горах Алматы 23.05.2023 2686
- Крупный пожар вспыхнул на левом берегу Астаны - слышны взрывы 23.05.2023 3460
- Мастурбирующего в автобусе мужчину ищет полиция Алматы 23.05.2023 6207
- "Бункер для элиты" - в сети появилось видео из огромного подземного помещения 23.05.2023 2077
- По факту исчезновения австралийца в Алматы полиция завела розыскное дело 23.05.2023 1793
- "Помогали сбежать" - в Кыргызстане задержали 4 подельников осуждённого Серика Кудебаева 22.05.2023 4993
- Казахстан покупает трусы у Узбекистана и Китая - собственного производства не хватает 22.05.2023 3372
- Известный юморист Данияр Джумадилов сообщил, что продолжит карьеру в Москве 22.05.2023 3975
- Натали Портман повторила образ казахской музы Dior 22.05.2023 2463
- Карим Масимов подал апелляцию и намерен обжаловать приговор 22.05.2023 2404
- В нацпарке Алматы построили коттеджи под видом туристических объектов - Генпрокуратура 22.05.2023 1978
- Автовоз с новыми машинами Tesla перевернулся в Жетысу 22.05.2023 1934
- Польские фанаты Димаша Кудайбергена запели по-казахски 21.05.2023 2003
- В Минсельхозе отреагировали на фейк о продаже казахстанских земель на китайских сайтах 21.05.2023 1781
- Американский боксёр довёл до слёз Василия Ломаченко 21.05.2023 7146
- Блогер из Уральска объявил голодовку в СИЗО 21.05.2023 2050
- Подросток ночью спрыгнул с моста в Атырау 21.05.2023 2035
- В Грузии начались протесты из-за дочери Сергея Лаврова 21.05.2023 10748
- Полицейские не дали 17-летней девушке выпрыгнуть из окна многоэтажки в Сатпаеве 20.05.2023 2406
- Тело пропавшей 14-летней девочки нашли в котловане в СКО 20.05.2023 2180
- Скандал в большом теннисе: соперница жёстко оскорбила Рыбакину 20.05.2023 9888
- Родители стали чаще бить детей и нарушать их права - Минпросвещения РК 18.05.2023 2618
- "Проткнули собаку арматурой": полиция прокомментировала инцидент 18.05.2023 2225
- Депутата задержали по подозрению в мошенничестве в Актюбинской области 18.05.2023 2145
- "Река из кипятка" появилась в Экибастузе из-за аварии на теплосети 18.05.2023 2111
- Флаг ЛГБТ развернули перед мавзолеем Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане 17.05.2023 3362
- Неизвестные открыли стрельбу ночью в Актау 17.05.2023 2321
- Руководитель управления охраны окружающей среды Астаны оказалась под следствием 17.05.2023 2884
- В Алматы наказали таксиста, который взял с иностранца 400 евро за поездку 16.05.2023 2539
- "Эпидемия уже наступила" – депутаты о пропаганде ЛГБТ в Казахстане 16.05.2023 2996
- В Алматы заминировали школу, где учился Токаев 16.05.2023 2663
- Дорогостоящая медицина стала доступнее - Гиният ответила на критику депутатов по поводу ОСМС 16.05.2023 2649
- "Кормушка для высокопоставленных чиновников" - депутат о системе ОСМС 15.05.2023 3008
- "Уничтожали сведения из базы" - завершилось расследование дела о СпецЦонах 15.05.2023 2521
- Подозреваемый в поджоге авто известного журналиста задержан в Атырауской области 14.05.2023 2208
- Бокс жесток: Стивен Батлер прокомментировал своё поражение от Алимханулы 14.05.2023 6572
- Пьяный павлодарец выбросил щенка с третьего этажа 14.05.2023 2494
- Канело и Чарло, где вы? — Алимханулы сделал заявление после победы над Батлером 14.05.2023 3066
- Алматинка родила девочку в автомобиле 13.05.2023 2649
- Полицейские Экибастуза отговорили мужчину прыгать с крыши 13.05.2023 3012
- Искали её всю ночь: 15-летнюю девочку от прыжка с крыши спасли в Уральске 13.05.2023 3031
- Скриптонит отреагировал на пост о гибели животных близ Павлодара 13.05.2023 2673
- Аблая Мырзахметова арестовали на два месяца 13.05.2023 3476
- Соперник Алимханулы сорвал дуэль взглядов перед боем 13.05.2023 10488
- Конфискованные у бывшего зятя Бакытжана Сагинтаева швейцарские часы выставили на аукцион 12.05.2023 4317
- Родственники подозреваемого в коррупции чиновника от Минздрава устроили митинг в Астане 12.05.2023 3897
- Активы на 760 миллиардов тенге вернули в Казахстан. Среди них драгоценности Кайрата Сатыбалды 12.05.2023 2974
- Сотрудники ДЭР задержали находящегося в международном розыске участника ОПГ 11.05.2023 3150
- Крупный пожар вспыхнул на левом берегу Астаны 11.05.2023 4875
- Штат канцелярии Назарбаева сократили, финансирование урезали – Маулен Ашимбаев 11.05.2023 3268
- "Они могут быть влюблены в своего сутенёра или работодателя" - почему нелегко оказывать помощь жертвам рабства? 11.05.2023 3237
- Антикор сообщил подробности задержания Аблая Мырзахметова 11.05.2023 4442
- Машину журналиста Виктора Сутягина подожгли в Атырау 11.05.2023 2976
- Антикор начал расследование против экс-главы НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова 10.05.2023 3853
- Запретить продажу вейпов в Казахстане снова предлагают депутаты 10.05.2023 3106
- Видео с оригинальным ограблением ювелирного магазина в Степногорске опубликовало МВД 10.05.2023 3704
-
- Акорда опубликовала график рабочих мероприятий Токаева на этой неделе 10:22 391
- Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана 27.05.2023 813
- Токаев пригласил компании из ОАЭ активно участвовать в совместных проектах 26.05.2023 1111
- Казахстан готов стать центром развития евразийской промышленной кооперации - президент 25.05.2023 1113
- Сотрудничество в рамках ЕАЭС показывает положительную динамику - Токаев 25.05.2023 1415
- Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 25.05.2023 1089
- Токаев: мерило успеха экономической интеграции – не количество договоров, а новые рабочие места 24.05.2023 1088
- Мы формируем новый транспортный каркас Евразии - Токаев 24.05.2023 1203
- Токаев встретился с Путиным в Зарядье 24.05.2023 1717
- Политические репрессии: результаты научных проектов представили в Акорде 24.05.2023 1513
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву 24.05.2023 1489
- Токаев подписал Закон, связанный с таможенными пошлинами 24.05.2023 1191
- Договоры на $275 млн подписали на казахстанско-сингапурском бизнес-форуме в Астане 22.05.2023 2040
- Токаев наградил президента Сингапура орденом "Достық" 22.05.2023 1573
- В Акорде прошла встреча Токаева и президента Сингапура 22.05.2023 1868
- Анонсирован документальный фильм "Золотая дружба" о визите Токаева в Китай 21.05.2023 2262
- Премьер-министр Италии отменила свой визит в Астану 21.05.2023 2072
- Токаев встретится с премьер-министром Италии 20.05.2023 1812
- Саммит "Центральная Азия – Китай" 2025 года пройдёт в Казахстане 19.05.2023 2174
- Реестр туроператоров "Шёлкового пути" предложил создать президент РК 19.05.2023 1837
- Железнодорожный переход появится на казахско-китайской границе 19.05.2023 1970
- Состоялась церемония встречи глав государств – участников саммита "Центральная Азия – Китай" 18.05.2023 2013
- Токаев встретился с главой одного из крупнейших медийных и инвестиционных конгломератов в Китае 18.05.2023 2235
- В китайском городе Сиань началось строительство логистического центра Казахстана 18.05.2023 2424
- Сделки на 22 миллиарда долларов подписали во время визита Токаева в Китай 18.05.2023 1990
- Касым-Жомарт Токаев принимает поздравления с днём рождения 17.05.2023 2181
- 23 документа подписали в ходе визита Касым-Жомарта Токаева в КНР 17.05.2023 2043
- У нас общая цель - Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры 17.05.2023 2042
- Касым-Жомарта Токаева встретил председатель КНР Си Цзиньпин 17.05.2023 1998
- Путин по телефону поздравил Токаева с 70-летием 17.05.2023 2290
- Я с большим интересом смотрел финальные бои - Токаев принял призёров чемпионата мира по боксу 16.05.2023 2348
- Токаев поздравил Эрдогана с победой в первом туре президентских выборов 15.05.2023 2161
- Токаев провёл заседание Совета безопасности 15.05.2023 2448
- Более 500 казахстанцев ежемесячно обращаются в Конституционный Суд 13.05.2023 2424
- Токаев подписал Закон, касающийся сотрудничества с Кыргызстаном в расследовании дел 12.05.2023 2334
- Касым-Жомарт Токаев участвует в параде Победы в Москве 09.05.2023 4327
- Токаев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату 08.05.2023 3065
- Президент Казахстана возложил цветы к братской могиле подо Ржевом, где похоронен его дядя 08.05.2023 3095
- Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам под Ржевом 08.05.2023 3333
- Токаев в России посетит братскую могилу, где похоронен его дядя 08.05.2023 3323
- Токаев посетит Китайскую Народную Республику 08.05.2023 3125
- Президент Казахстана возложил цветы к монументу "Отан Ана" 08.05.2023 3047
- Президент присвоил звание "Халық қаһарманы" двум ветеранам ВОВ 08.05.2023 4257
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества 07.05.2023 3030
- Токаеву показали, во что одевают военнослужащих в Казахстане 05.05.2023 3237
- "Зарплата военных лётчиков увеличится на 60%" - глава государства 05.05.2023 3601
- Президент Казахстана наградил военнослужащих орденами и медалями 05.05.2023 3442
- Необходимо продолжить технологическую модернизацию армии - Токаев 05.05.2023 3554
- Токаев примет участие в праздновании Дня защитника Отечества 05.05.2023 3199
- Токаев проводил Эмомали Рахмона в аэропорту Астаны 04.05.2023 3752
- Туркестан и Худжанд станут городами-побратимами: Токаев и Рахмон подписали ряд соглашений 04.05.2023 3340
- Токаев наградил президента Таджикистана орденом "Алтын Қыран" 04.05.2023 3704
- Дни культуры, товарооборот и Абу Ибн Сина - что обсуждали президенты Казахстана и Таджикистана в Акорде 04.05.2023 3354
- Токаев встретил в аэропорту Астаны президента Таджикистана 03.05.2023 3481
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 5157
- Токаев поговорил по телефону с Мирзиёевым после референдума в Узбекистане 01.05.2023 3744
- Меры продовольственной безопасности обсудили в Правительстве РК 29.04.2023 3913
- Токаев подписал закон, касающийся казахстанско-туркменской границы 28.04.2023 4157
- Касым-Жомарт Токаев принял новых заместителей председателя АНК 24.04.2023 4475
- Токаев подписал закон об условиях пребывания в Казахстане Центра по ЧС 24.04.2023 4501
- Назначен замминистра обороны Казахстана 24.04.2023 5147
- ЦОНы Казахстана с 26 апреля временно прекратят оформлять недвижимость 23.04.2023 5629
- Конституционный Суд признал законной норму, разрешающую публиковать в СМИ фото человека без его разрешения 22.04.2023 4888
- Короли, эмиры и президенты поздравили Токаева с Ораза айтом 21.04.2023 5140
- Вопросы противодействия коррупции обсудили в Акорде 20.04.2023 5140
- Президент подписал изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях 20.04.2023 5493
- Токаев подписал Социальный кодекс 20.04.2023 5347
- Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК 19.04.2023 5257
- Токаеву доложили о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ 18.04.2023 5419
- Токаев принял главу правления агентства "Хабар" 18.04.2023 5684
- Токаев принял акима Алматы и дал ему несколько важных поручений 17.04.2023 5586
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 7163
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 6358
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 6596
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 6663
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 7364
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 6438
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 6320
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 6527
- Создатель вакцины QazVac возглавила Нацакадемию наук Казахстана 12.04.2023 9865