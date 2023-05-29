"Играл у канистры с бензином и поджёг себя" - трёхлетний ребёнок попал в реанимацию

Фото: pikabu.ru

Трагический случай произошёл в селе Ташкенсаз Алматинской области - трёхлетний малыш играл со спичками и случайно поджёг канистру с бензином, стоявший рядом. Ребёнок получил серьёзные ожоги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС.

"27 мая 2023 года в 18.40 часов в дежурную часть ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в селе Ташкенсаз Енбекшиказахского района, получил ожоги мальчик 2020 года рождения. На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники Департамента по ЧС. По прибытию на место вызова было установлено что, двое детей играли во дворе частного жилого дома, после чего один из них зажег спичку у канистры с бензином и по своей неосторожности получил термические ожоги области шеи, спины, ягодицы, правого плеча II-III степени, 20-29%", - сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Мальчик был госпитализирован в ЦРБ Енбекшиказахского района. Он сейчас находится в отделении реанимации.

В МЧС заявили, что этой трагедии можно было избежать, если бы родители соблюдали элементарные правила безопасности.

"ДЧС Алматинской области просит:

-не оставлять детей без присмотра;

- не хранить канистры с горючими веществами в доступных для детей местах;

- проводить разъяснительные беседы с детьми о том, что спички детям не игрушка;

- соблюдать правила пожарной безопасности.

Попавшиеся на глаза детям спички становятся причиной пожара. Желание познавать мир, поэкспериментировать путем поджога различных материалов, отсутствие навыков обращения со спичками приводит, как правило, к печальным последствиям, как для самих детей, так и для окружающих", - попросили спасатели.