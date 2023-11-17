Хранение чатов и фото пользователей WhatsApp станет платным

Пользователи мессенджера WhatsApp на Android потеряют возможность бесплатно хранить резервные копии чатов на "Google Диске", как это было ранее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

По словам представителей WhatsApp, для пользователей бета-версии изменения вступят в силу в декабре текущего года, в первой половине 2024 года — для всех остальных пользователей мессенджера на Android. За месяц до вступления в силу новых правил пользователи получат соответствующее уведомление.

Google в свою очередь уточнила, что резервное копирование переписок в WhatsApp и их содержимого продолжит работать с учётом свободного места на "Google Диске" пользователя. Бесплатный тариф в данном сервисе предусматривает лишь 15 ГБ данных.

Таким образом, некоторым пользователям придётся докупать дополнительное место в облачном хранилище или удалять ненужные данные. При этом удаление данных в WhatsApp приведёт к их удалению из резервной копии на "Google Диске".

Для пользователей WhatsApp на iOS такие условия действуют с самого начала, за исключением того, что Apple предоставляет лишь 5 ГБ бесплатного облачного хранилища.

Резервные копии в "Google Диске" используются для переноса и сохранения переписок и их содержимого. При смене устройства пользователь мог войти в свою учётную запись и восстановить все данные. В WhatsApp также предусмотрена возможность "ручного" переноса без использования облака.