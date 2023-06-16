"Хоть расстрел": Бывший министр Мухамедиулы выступил в суде с последним словом

Фото: Казконтент

В суде Астаны с последним словом выступил бывший министр культуры и директор Национального музея Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы. В своей эмоциональной речи он заявил, что готов даже на смертную казнь в качестве наказания, только чтобы его не признавали расхитителем бюджетных средств, передаёт BaigeNews.kz.

"Ваша честь, я согласен на любое наказание, хоть на расстрел, только не на хищение. Есть замечательная казахская пословица "Честь дороже всего". И, конечно, за свои 60 лет прожил нелёгкую, но достойную жизнь", - заявил Мухамедиулы.

Напомним, экс-министра обвиняют в хищении средств, выделенных на проведение международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира", а также на проекты "Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов" и "Оцифровка Национальной цифровой киноколлекции Республики Казахстан". Кроме того, в Антикоре считают, что Мухамедиулы на посту министра культуры незаконно передал родственникам и аффилированным лицам РГКП "Республиканская школа высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта", АО "Казак энциклопедиясы" и ТОО "Казахстанский научно-исследовательский институт культуры".

Предварительная сумма ущерба государству по уголовным делам составляет порядка семи миллиардов тенге.

Экс-министр культуры Арыстанбек Мухамедиулы, возглавивший Национальный музей в июле 2019 года, был взят под стражу 28 мая 2022 года.

Ранее Антикор сообщал о том, что руководство Нацмузея подозревают в хищении 146 миллионов тенге из бюджета. После появления сообщений о проверке госучреждения в соцсетях писали о попытке суицида Мухамедиулы во время обыска, однако пресс-секретарь директора Нацмузея опроверг эту информацию.

Позже стало известно, что Национальным музеем подрядной организации за проведение международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира" было выплачено 1,3 миллиарда тенге. Проведённым экспертным исследованием установлено, что фактическая стоимость работ составила всего 83,4 миллиона тенге. Таким образом, цифра в 1,2 миллиарда означала не общую сумму договора, а то что стоимость работ необоснованно завышена на 1,2 миллиарда тенге.