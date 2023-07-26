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Сегодня, 21:37
553
553Фото: instagram.com/gggboxing
Хорошо дома - Геннадий Головкин показал свой дастархан
Геннадий Головкин прибыл в Казахстан. Первое фото, которое он выложил после долгого отсутствия в Instagram, с застолья, передаёт BaigeNews.kz.
"Дастархан басында. Хорошо дома! Home sweet home" - подписал боксёр фото.
Перед Геной на столе стоят баурсаки и бешпармак.
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