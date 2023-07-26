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instagram.com/gggboxing Сегодня, 21:37
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Сегодня, 21:37
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Фото: instagram.com/gggboxing

Хорошо дома - Геннадий Головкин показал свой дастархан

Геннадий Головкин прибыл в Казахстан. Первое фото, которое он выложил после долгого отсутствия в Instagram, с застолья, передаёт BaigeNews.kz.

"Дастархан басында. Хорошо дома! Home sweet home" - подписал боксёр фото.

Перед Геной на столе стоят баурсаки и бешпармак.

 
 
 
 
 
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Публикация от Gennadiy Golovkin | GGG (@gggboxing)

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Сегодня, 21:37
553
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