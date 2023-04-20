"Хоргос" возобновит работу в ближайшие дни

Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос" возобновит работу 24 апреля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Жетысуской области.

"Прошло уже более 3-х лет, как МЦПС "Хоргос" приостановил свою деятельность в связи эпидемиологической ситуацией в мире. За эти три года управляющей компанией проведена колоссальная работа по улучшению деятельности и модернизации всех бизнес-процессов центра.

Рады вам сообщить, что МЦПС "Хоргос" возобновляет свою деятельность и будет функционировать в штатном режиме с 24 апреля 2023 года", - говорится в сообщении акимата области.