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ZhetysuPress Сегодня, 09:26
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Сегодня, 09:26
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Фото: ZhetysuPress

"Хоргос" возобновит работу в ближайшие дни

Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос" возобновит работу 24 апреля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Жетысуской области.

"Прошло уже более 3-х лет, как МЦПС "Хоргос" приостановил свою деятельность в связи эпидемиологической ситуацией в мире. За эти три года управляющей компанией проведена колоссальная работа по улучшению деятельности  и модернизации  всех бизнес-процессов центра. 
Рады вам сообщить, что МЦПС "Хоргос" возобновляет свою деятельность и будет функционировать в штатном режиме с 24 апреля 2023 года", - говорится в сообщении акимата области.

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Сегодня, 09:26
186
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