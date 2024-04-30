Хищение на более 130 млн тенге - бухгалтеры столичной школы перечисляли премии несуществующим работникам

Прокуратурой столицы по результатам проверки в одной из школ выявлены факты хищения бюджетных средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"На протяжении семи лет незаконно перечислялись заработная плата и премии несуществующим работникам школы. Общая сумма ущерба государству составила более 130 млн тенге. В ходе следствия работники школы полностью признали вину", - говорится в сообщении.

Приговором суда виновные лица осуждены к 7 годам лишения свободы.

Отметим, с осужденных в пользу государства взыскан причиненный материальный ущерб.

Приговор вступил в законную силу.