Хищение на более 130 млн тенге - бухгалтеры столичной школы перечисляли премии несуществующим работникам
Сегодня, 11:50
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Сегодня, 11:50Сегодня, 11:50
119Фото: Архив BaigeNews.kz Арман Мухатов
Прокуратурой столицы по результатам проверки в одной из школ выявлены факты хищения бюджетных средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"На протяжении семи лет незаконно перечислялись заработная плата и премии несуществующим работникам школы. Общая сумма ущерба государству составила более 130 млн тенге. В ходе следствия работники школы полностью признали вину", - говорится в сообщении.
Приговором суда виновные лица осуждены к 7 годам лишения свободы.
Отметим, с осужденных в пользу государства взыскан причиненный материальный ущерб.
Приговор вступил в законную силу.
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