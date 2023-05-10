Хищение 2 млрд тенге в Талдыкоргане: глава управления образования покинула должность по собственному желанию

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Руководитель управления образования Жетысуской области Айжан Адамбекова покинула пост по собственному желанию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Информацию подтвердили в пресс-службе акимата региона.

Напомним, в апреле главного бухгалтера отдела образования Талдыкоргана задержали правоохранители. 48-летняя женщина пыталась скрыться с крупной суммой денег. В ходе обыска антикоровцы обнаружили у неё почти миллиард тенге. Кроме того, изъяли документы и ключи от недвижимого имущества: 14 квартир, семь коммерческих помещений, внедорожник Toyota Land Cruiser 2020 года выпуска, а также ювелирные изделия.

После в Антикоррупционной службе сообщили, что начали расследование в отношении руководителя отдела образования Талдыкоргана. Его подозревают в получении от подчинённых 280 миллионов тенге.

По данным ведомства, сотрудников отдела образования Талдыкоргана подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах на системной основе путём безвозмездного перечисления под видом заработной платы аффилированным лицам, фактически не работающим в сфере образования. Предварительный ущерб составляет около двух миллиардов тенге.